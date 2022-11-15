Криптовалютный эксперт спрогнозировал обвал Bitcoin — Finance.ua
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Криптовалютный эксперт спрогнозировал обвал Bitcoin

Финтех и Карты
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Криптовалютный эксперт спрогнозировал обвал Bitcoin
Криптовалютный эксперт спрогнозировал обвал Bitcoin
Криптовалютный аналитик, известный в Твиттере под псевдонимом Rekt, поделился с подписчиками своим прогнозом стоимости BTC. Эксперт убежден, что флагманская криптовалюта близка к достижению дна. По словам Rekt, Bitcoin опустится еще до $13 900, далее — рост.
Российско-украинская война, обвал Terraform Labs, Three Arrows Capital, FTX поспособствовали текущему падению всего крипторынка, убежден Rekt.
«После того как Bitcoin опустится до $13 900, он восстановится на 80% от предыдущего максимума в $69 000», — предположил аналитик.
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Похожей точки зрения придерживается и эксперт CryptoCapo_, 10 ноября опубликовавший прогноз стоимости главных криптовалют. Он убежден, что «эфир» ожидает падение до диапазона от $700 до $750, а BTC — до $13 000.
Также трейдер спрогнозировал новые минимумы для Cardano (ADA) — $0.18-0.23, для Litecoin (LTC) — $29-$32 и для Polkadot (DOT) — $3.40-$3.60. Мартовское предсказание Капо о падении флагманской криптовалюты на 50% оправдалось, поэтому криптосообщество имеет основания верить и сегодняшним прогнозам эксперта.
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По материалам:
noworries
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