Криптовалютный эксперт спрогнозировал обвал Bitcoin — Finance.ua

Криптовалютный эксперт спрогнозировал обвал Bitcoin Сегодня 19:45 — Финтех и Карты

Криптовалютный эксперт спрогнозировал обвал Bitcoin

Криптовалютный аналитик, известный в Твиттере под псевдонимом Rekt, поделился с подписчиками своим прогнозом стоимости BTC. Эксперт убежден, что флагманская криптовалюта близка к достижению дна. По словам Rekt, Bitcoin опустится еще до $13 900, далее — рост.

Российско-украинская война, обвал Terraform Labs, Three Arrows Capital, FTX поспособствовали текущему падению всего крипторынка, убежден Rekt.

«После того как Bitcoin опустится до $13 900, он восстановится на 80% от предыдущего максимума в $69 000», — предположил аналитик.

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Похожей точки зрения придерживается и эксперт CryptoCapo_, 10 ноября опубликовавший прогноз стоимости главных криптовалют. Он убежден, что «эфир» ожидает падение до диапазона от $700 до $750, а BTC — до $13 000.

Также трейдер спрогнозировал новые минимумы для Cardano (ADA) — $0.18-0.23, для Litecoin (LTC) — $29-$32 и для Polkadot (DOT) — $3.40-$3.60. Мартовское предсказание Капо о падении флагманской криптовалюты на 50% оправдалось, поэтому криптосообщество имеет основания верить и сегодняшним прогнозам эксперта.

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noworries По материалам:

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