Криптовалютные токены метавселенных больше всего выросли за прошлый год — Finance.ua

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Криптовалютные токены метавселенных больше всего выросли за прошлый год

Сегодня 05:12Финтех и Карты
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Криптовалютные токены метавселенных больше всего выросли за прошлый годКриптовалютные токены метавселенных больше всего выросли за прошлый год
Аналитики Kraken Intelligence сообщили, что рынок продуктов для метавселенной в 2021 году обогнал по доходности традиционные криптовалюты.
Исследовательское подразделение криптобиржи Kraken опубликовало отчет, в котором отмечено, что в прошлом году компании-разработчики метавселенных достигли своего пика доходности и опередили все цифровые активы. Эксперты уточнили, что речь идет о токенах проектов Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), ApeCoin (APE) и STEPN (GMT), которые в 2021 пользовались популярностью среди инвесторов.
«Согласно результатам за год, сектор Metaverse значительно превзошел крипторынок с доходностью +395%», — рассказали аналитики.
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Впрочем, эксперты подчеркнули, что в этом мае метавселенные понесли наибольшие потери с момента появления: «Все метавселенные продемонстрировали отрицательную динамику в мае. Инвесторы, вложившие средства в Layer-1, Metaverse и Meme Coin, понесли наибольшие потери: −43%, −42% и −39%».
Из-за негативной динамики в мае CEO Meta Марк Цукерберг заявил, что его компания потеряет немало денег на метавселенных. Во время собрания акционеров CEO сообщил, что билет в индустрию метавселенных приведет к значительным убыткам в краткосрочной перспективе. Компания будет терять деньги в ближайшие пять лет, что скажется на стоимости акций (с начала года они уже «просели» на 43%).
По материалам: noworries
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