Криптовалютные компании начали массовую распродажу оборудования для добычи токенов — Finance.ua
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Криптовалютные компании начали массовую распродажу оборудования для добычи токенов

Финтех и Карты
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Криптовалютные компании начали массовую распродажу оборудования для добычи токенов
Криптовалютные компании начали массовую распродажу оборудования для добычи токенов
Майнинговые компании приступили к массовой распродаже установок для добычи криптовалют — таким образом надеются хотя бы частично покрыть убытки от падения рынка цифровых активов, ведь стоимость оборудования для добычи криптовалют упала на 75%.
Согласно данным майнинг-пула Luxor Technology, в 2021 году оборудование мощностью 100 TH/s продавалось в среднем за $106. В настоящее время цена установки составляет около $24. Акции крупнейшей майнинговой компании Core Scientific (CORZ) упали на 99% с начала 2022 года , капитализация TeraWulf (WULF) уменьшилась на 93% за тот же период, Stronghold Digital Mining (SDIG) — на 94% и Riot Blockchain (RIOT) — на 74%.
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В период роста стоимости криптовалют майнинговые компании активно закупали установки и арендовали помещения для них, чаще всего в кредит. Однако с начала 2022 года котировки цифровых активов упали, что повлекло за собой уменьшение интереса к майнинговой отрасли, в результате чего компании столкнулись с большими убытками.
Особенно пострадали экс-майнеры криптовалюты Ethereum, перешедшей на зеленый блокчейн. Теперь они добывают альтокины и уходят в облачные вычисления, чтобы дорогое оборудование не простаивало просто так. Глава маркетингового отдела майнинг-пула Flexpool Крис Кайли заявил, что несколько десятков видеокарт будут обогревать недвижимость в Ванкувере.
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Как выяснили журналисты Financial Times, около 20% эфириум-майнеров не намерены отказываться от добычи криптовалют. Они перешли на такие альткоины, как Ethereum Classic (ETC), Ravencoin (RVN) и Ergo (ERG). Однако пока неясно, насколько выгодно добывать альткоины или оказывать облачные услуги по сравнению с майнингом ETH. Другие же ожидают роста рынка, чтобы цены на альткоины оправдывали затраты на их добычу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
noworries
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