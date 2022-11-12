Криптовалютные компании начали массовую распродажу оборудования для добычи токенов — Finance.ua

Криптовалютные компании начали массовую распродажу оборудования для добычи токенов 12.11.2022, 00:31 — Финтех и Карты

Криптовалютные компании начали массовую распродажу оборудования для добычи токенов

Майнинговые компании приступили к массовой распродаже установок для добычи криптовалют — таким образом надеются хотя бы частично покрыть убытки от падения рынка цифровых активов, ведь стоимость оборудования для добычи криптовалют упала на 75%.

Согласно данным майнинг-пула Luxor Technology, в 2021 году оборудование мощностью 100 TH/s продавалось в среднем за $106. В настоящее время цена установки составляет около $24. Акции крупнейшей майнинговой компании Core Scientific (CORZ) упали на 99% с начала 2022 года , капитализация TeraWulf (WULF) уменьшилась на 93% за тот же период, Stronghold Digital Mining (SDIG) — на 94% и Riot Blockchain (RIOT) — на 74%.

В период роста стоимости криптовалют майнинговые компании активно закупали установки и арендовали помещения для них, чаще всего в кредит. Однако с начала 2022 года котировки цифровых активов упали, что повлекло за собой уменьшение интереса к майнинговой отрасли, в результате чего компании столкнулись с большими убытками.

Особенно пострадали экс-майнеры криптовалюты Ethereum, перешедшей на зеленый блокчейн. Теперь они добывают альтокины и уходят в облачные вычисления, чтобы дорогое оборудование не простаивало просто так. Глава маркетингового отдела майнинг-пула Flexpool Крис Кайли заявил, что несколько десятков видеокарт будут обогревать недвижимость в Ванкувере.

Как выяснили журналисты Financial Times, около 20% эфириум-майнеров не намерены отказываться от добычи криптовалют. Они перешли на такие альткоины, как Ethereum Classic (ETC), Ravencoin (RVN) и Ergo (ERG). Однако пока неясно, насколько выгодно добывать альткоины или оказывать облачные услуги по сравнению с майнингом ETH. Другие же ожидают роста рынка, чтобы цены на альткоины оправдывали затраты на их добычу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

noworries По материалам:

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