Криптовалютные эксперты назвали одну из самых высокооплачиваемых профессий в web3 пространстве — Finance.ua

Криптовалютные эксперты назвали одну из самых высокооплачиваемых профессий в web3 пространстве Сегодня 04:49 — Финтех и Карты

Криптовалютные эксперты назвали одну из самых высокооплачиваемых профессий в web3 пространстве

Основатель рекрутинговой компании CryptoRecruit Нил Дантон рассказал об увеличении спроса на услуги экспертов по безопасности — профессия аудитора по безопасности является одной из самых высокооплачиваемых в криптомире.

По словам Нила Дантона, спрос на экспертов по безопасности существовал всегда, однако с ростом хакерских атак в 2022 году количество компаний, нанимающих аудиторов по безопасности, увеличилось, как и уровень заработной платы экспертов. Так аудиторы могут зарабатывать до $430 000 в год, работая с несколькими проектами одновременно.

«Поскольку одна небольшая уязвимость в протоколе может привести к потере сотен миллионов долларов, спрос на услуги аудиторов по безопасности сильно возрос», — подчеркнул Нил Дантон.

Согласно объявлениям о вакансиях, опубликованным на сайте Cryptocurrency Jobs, криптовалютные компании ищут опытных программистов, разбирающихся в кибербезопасности, криптографии и блокчейн технологиях. Криптокомпании потратили более $257 миллионов на защиту своих платформ, в том числе на оплату услуг аудиторских компаний по кибербезопасности.

Интересно, что именно криптовалютные игры представляют большой риск для безопасности пользователей. Как сообщили представители аудиторской компании по кибербезопасности Hacken, меры безопасности, которые используют в играх жанра P2E (play2earn), неудовлетворительные, поскольку они «ставят прибыль выше безопасности пользователей», что побуждает хакеров к кибератакам.

noworries По материалам:

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