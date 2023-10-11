Криптовалютные эксперты назвали факторы, которые приведут к падению Ethereum — Finance.ua
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Криптовалютные эксперты назвали факторы, которые приведут к падению Ethereum

Криптовалюта
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Криптовалютные эксперты назвали факторы, которые приведут к падению Ethereum
Криптовалютные эксперты назвали факторы, которые приведут к падению Ethereum
Ведущий альткоин Ethereum не смог закрепиться выше зоны сопротивления в $1665 — актив начал новое падение и повторно протестировал поддержку на уровне $1550. Минимум был сформирован около отметки $1549, и сейчас цена пытается подняться на волне восстановления. Произошло движение выше уровня 23,6% коррекции по Фибоначчи.
По состоянию на утро 10 октября ETH потерял 2,55% своей стоимости и торгуется в пределах $1,588 при рыночной капитализации в 191 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $7,2 — информация согласно аналитическому трекеру CoinMarketCap. Доминирование эфириума на рынке опустилось до 17,8%.

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Эксперты криптотрасли объясняют: сейчас Ethereum торгуется ниже $1 600 и 100-часовой простой скользящей средней. На часовом графике ETH/USD также формируется ключевая линия медвежьего тренда с сопротивлением около $1610.
С другой стороны, цена может столкнуться с сопротивлением около $1 600. Первое серьезное сопротивление находится у трендовой линии в $1,610.
Криптовалютные эксперты назвали факторы, которые приведут к падению Ethereum
Следующий важный уровень сопротивления — $1 620 или 100-часовая простая скользящая средняя, ​​выше которой цена может подняться до зоны сопротивления $1 665. Закрытие выше сопротивления $1,665 может направить цену ETH к ключевому сопротивлению на уровне $1,750. Следующим ключевым сопротивлением может стать уровень $1820. Любой дальнейший рост может открыть дверь для движения альткоина до отметки $1880.
Если же Ethereum не сможет преодолеть сопротивление в $1600, цена продолжит свое падение. Первоначальная поддержка со стороны снижения находится около $1 565. Следующая ключевая поддержка — $1 550. Прорыв вниз ниже поддержки $1 550 может привести к новому сильному снижению. В таком случае цена может вернуться к уровню $1465. Любые дальнейшие потери могут отправить эфириум до уровня $1420.
Технические индикаторы:
  • Часовой RSI — RSI для ETH/USD сейчас находится ниже уровня 50.
  • Основной уровень поддержки — $1,550
  • Основной уровень сопротивления — $1,620
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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