Криптовалютные аналитики спрогнозировали, что будет с Bitcoin в ноябре — Finance.ua

Криптовалютные аналитики спрогнозировали, что будет с Bitcoin в ноябре 12.10.2022, 01:04 — Финтех и Карты

Криптовалютные аналитики спрогнозировали, что будет с Bitcoin в ноябре

Криптовалютные аналитики поделились своими прогнозами будущего ВТС в ближайший месяц. Свои мнения высказали представители платформ: StormGain, TON NFT Plus и Crypto Holding.

Как считают эксперты, стоимость криптовалют напрямую зависит от положения дел на традиционных рынках, негативно реагирующих на увеличение процентных ставок ФРС. По словам представителя биржи StormGain, учитывая будущие перспективы, давление на крипто-отрасль в ближайшее время будет только усиливаться. Стоимость BTC не поднимется выше $20 000, рискуя упасть до $18 000.

По мнению аналитика сервиса TON NFT Plus, Bitcoin ждет два сценария развития. Если ФРС не будет повышать ставки, то ВТС будет стоить $27 500 в ноябре. Если же в США продолжат бороться с инфляцией, то флагманская криптовалюта останется на отметке в $20 000.

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Генеральный директор компании Crypto Holding убежден, что курс ВТС в начале ноября будет находиться в диапазоне от $15 000 до $20 000. Аналитик считает, что инвесторам не стоит ожидать роста отрасли цифровых активов до середины 2023 года.

В целом эксперты рынка разделились на два лагеря в рассуждениях по поводу будущей индустрии. Одни из них прогнозируют стремительный рост курса главной криптовалюты и альтокоинов, несмотря на напряженную геополитическую и тяжелую экономическую ситуацию в США и в мире. Другие аналитики сулят затяжной кризис для отрасли. Скептики отмечают, что в ближайшие несколько лет криптозима никуда не денется, что существенно ударит по курсу криптовалют из списка топ-100.

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noworries По материалам:

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