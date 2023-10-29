Криптовалютные аналитики назвали страну, ставшую лидером по использованию криптовалют — Finance.ua

Криптовалютные аналитики назвали страну, ставшую лидером по использованию криптовалют Сегодня 05:36 — Криптовалюта

Криптовалютные аналитики назвали страну, ставшую лидером по использованию криптовалют

По словам аналитиков, рынок криптовалют в Северной Америке больше зависит от институциональной деятельности, чем в других регионах. На Північну Америку припадає майже чверть усіх транзакцій з криптовалютами на загальну суму $1.2 трлн. Про це повідомили дослідники Chainalysis у своєму новому звіті.

Как объяснили аналитики, большая часть объема приходится на США, которые занимают первое место в мире по этому показателю. На втором месте по региону находится Канада, занимающая седьмое место в мировом рейтинге. Отчет показывает, что криптовалютный рынок Северной Америки в большей степени, чем другие регионы, зависит от институциональной активности — почти 77% объема обеспечивают переводы на сумму от $1 млн.

За последний год активность на криптовалютном рынке региона заметно снизилась. Этому способствовали различные негативные события, такие как крах биржи FTX и банковский кризис, который привел к закрытию банков, ориентированных на цифровые технологии, таких как Silicon Valley Bank, Signature и Silvergate. По большей части падение активности произошло из-за оттока институциональных средств, при этом розничные инвесторы и профессиональные трейдеры не снизили свои объемы.

В Северной Америке наблюдается снижение объемов использования стейблкоинов, которые остаются самым популярным видом среди криптовалютных активов.

Напомним, согласно данным аналитиков Forex Offer, опубликованным в сентябре, Швейцария обогнала США по уровню внедрения криптовалют. Отчет компании за этот год показал, что Гонконг оказался на первом месте второй год подряд, Швейцария заняла второе место, а США опустились на третье.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.