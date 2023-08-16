Криптовалютные аналитики назвали факторы, способствующие возрождению криптовалютной отрасли — Finance.ua

Криптовалютные аналитики назвали факторы, способствующие возрождению криптовалютной отрасли Сегодня 09:28 — Криптовалюта

Криптовалютные аналитики назвали факторы, способствующие возрождению криптовалютной отрасли

Эксперты криптотрасли выделили несколько катализаторов, которые могут «дать новую искру» сфере цифровых активов.

Главный инвестиционный директор Apollo Crypto Хенрик Андерссон заявил: «Два важных фактора будут поддерживать цены на BTC и Ethereum до конца года: потенциальное одобрение SEC физического биржевого ETF на Bitcoin, котируемое на биржах США, и обновление Ethereum до стандарта EIP-484 ожидается в 4 квартале 2023 года».

Между тем, Тони Сикамор, рыночный аналитик сингапурской торговой компании IG, отмечает, что инвесторам следует следить за протоколами последнего заседания ФРС. Ведомство должно обнародовать документ своего июльского собрания уже 16 августа. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне.

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«Что касается Bitcoin, он будет „следить“ за американскими фондовыми рынками в поисках признаков стабилизации после того, как Nasdaq показал вторую подряд убыточную неделю. Также ВТС будет „наблюдать“ за рынком процентных ставок», — акцентирует аналитик.

Игроки отрасли отмечают: с середины марта курс Bitcoin колебался в диапазоне роста/спада в пределах $6 000. Сопротивление на уровне чуть выше $31 000 оказалось слишком сильным для флагмана рынка, поэтому поддержка была найдена в пределах $25 000. Кроме того, на рынках отмечалась рекордно низкая волатильность.

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Однако Сикамор успокаивает криптоинвесторов: институциональное признание криптовалюты продолжает расти, а «худшее из макроэкономических ограничений, похоже, уже позади».

В свою очередь Андерссон добавляет: запуск стейблкоина PayPal и потенциальные шаги X (Twitter) по внедрению криптовалютных платежей на платформу стали «бычьими маркерами для будущего внедрения криптовалют».

Согласно аналитическому трекеру CoinMarketCap, флагманский актив проседает на 0,17% и торгуется в пределах $29,329. Общее предложение монет на рынке составило $571,5 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $12,3 млрд. Доминирование ВТС на рынке повысилось до 48,8%.

noworries По материалам:

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