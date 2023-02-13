Криптовалюте Solana прогнозируют рост до конца февраля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптовалюте Solana прогнозируют рост до конца февраля

Криптовалюта
42
Криптовалюте Solana прогнозируют рост до конца февраля
Криптовалюте Solana прогнозируют рост до конца февраля
Аналитики CoinMarketCap с помощью функции Price Estimate спрогнозировали цену для SOL к концу февраля. По мнению финансистов, криптовалюта будет торговаться в среднем за $22,94.
Предположение экспертов несколько отличается от значения, установленного алгоритмом машинного обучения PricePediction. Согласно искусственному интеллекту, в последний день февраля 2023 года курс Solana зафиксируется на уровне $24,56.
Криптосообщество отмечает — рост курса Solana дает повод для осторожного оптимизма, учитывая то, что токен упал ниже $10 после крушения криптовалютной биржи FTX, и ему пророчили абсолютное обесценивание.

Читайте также: Solana. Существует ли жизнь после смерти?

Криптовалютные эксперты предполагают, что в ближайшее время SOL продолжит свое ралли до $26 за токен, а впоследствии и до $30.
Чтобы продолжить бычий тренд, Solana должна обеспечить себе поддержку на уровне $24. Аналитики отмечают: курс SOL склонен расти, даже когда крипторинок переживает кризис. Так, эксперты из TradingView подчеркнули — чтобы цена Solana начала двигаться к своему историческому максимуму (последний ист. максимум SOL зафиксирован в ноябре 2021 года — актив стоил $260. — Ред.), криптовалюта должна успешно преодолеть сопротивление — сначала в $40, затем в $80 и в конечном итоге в $100.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.