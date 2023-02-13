Криптовалюте Solana прогнозируют рост до конца февраля — Finance.ua

Криптовалюте Solana прогнозируют рост до конца февраля Сегодня 07:26 — Криптовалюта

Криптовалюте Solana прогнозируют рост до конца февраля

Аналитики CoinMarketCap с помощью функции Price Estimate спрогнозировали цену для SOL к концу февраля. По мнению финансистов, криптовалюта будет торговаться в среднем за $22,94.

Предположение экспертов несколько отличается от значения, установленного алгоритмом машинного обучения PricePediction. Согласно искусственному интеллекту, в последний день февраля 2023 года курс Solana зафиксируется на уровне $24,56.

Криптосообщество отмечает — рост курса Solana дает повод для осторожного оптимизма, учитывая то, что токен упал ниже $10 после крушения криптовалютной биржи FTX, и ему пророчили абсолютное обесценивание.

Криптовалютные эксперты предполагают, что в ближайшее время SOL продолжит свое ралли до $26 за токен, а впоследствии и до $30.

Чтобы продолжить бычий тренд, Solana должна обеспечить себе поддержку на уровне $24. Аналитики отмечают: курс SOL склонен расти, даже когда крипторинок переживает кризис. Так, эксперты из TradingView подчеркнули — чтобы цена Solana начала двигаться к своему историческому максимуму (последний ист. максимум SOL зафиксирован в ноябре 2021 года — актив стоил $260. — Ред.), криптовалюта должна успешно преодолеть сопротивление — сначала в $40, затем в $80 и в конечном итоге в $100.

noworries По материалам:

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