Криптовалютами владеют 20% платежеспособного населения планеты — Finance.ua

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Криптовалютами владеют 20% платежеспособного населения планеты

Финтех и Карты
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Криптовалютами владеют 20% платежеспособного населения планеты
Криптовалютами владеют 20% платежеспособного населения планеты
В течение 2022 года криптопространство переживало длительную нестабильность рынка и скандалы, негативно повлиявшие на доверие потребителей к отрасли. Однако итоговый годовой отчет Accenture продемонстрировал, что, несмотря на турбулентность, многие владельцы криптовалют в мире не собираются избавляться от своих цифровых активов.
Согласно документу Accenture Global Consumer Payments за 2022 год, многие потребители все еще предпочитают традиционные методы оплаты — наличные или кредитную карту, однако каждый пятый опрошенный платежеспособный респондент в настоящее время владеет криптовалютой. Выборка исследования охватила 16 000 платежеспособных мужчин и женщин в 13 странах Азии, Европы, Латинской Америки и Северной Америки.
28% участников опроса заявили, что решили войти в криптопространство из-за долгосрочных инвестиций. 22% потребителей сказали, что сделали выбор в пользу криптовалюты из-за интереса к отрасли. Другие причины касались альтернативных финансовых вариантов и возможностей трансграничных платежей.
В отчете также отмечается, что «последствия недавней волатильности на рынке криптовалют могут замедлить внедрение цифровых активов — по крайней мере, до тех пор, пока рынок не станет более регулируемым». Всего 23% респондентов сказали, что они доверяют криптокошелькам как безопасной среде для проведения платежей и покупок.
Респонденты также упомянули государственные цифровые валюты центробанков (CBDC) как альтернативный способ оплаты в будущем. Однако все, кто интересуется регуляторной политикой на уровне правительств своих стран, все еще видят много проблем, которые нужно решить, прежде чем ввести государственную криптовалюту в обращение.
58% потребителей пока не решаются совершать транзакции в метавселенной. Главная причина — нехватка доверия к поставщикам платежных услуг. Аналитики Accenture заключили, что владельцы криптовалют не интересуются метавселенными настолько сильно, как классическими инвестициями в цифровые активы.
По материалам:
noworries
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