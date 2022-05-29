Криптосообщество обмануло хакера и вернуло украденные NFT — Finance.ua
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Криптосообщество обмануло хакера и вернуло украденные NFT

Сегодня 22:19Технологии&Авто
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Криптосообщество World of Solana (WOS) отследило и вернуло часть NFT, украденных для перепродажи. Предметы цифрового искусства удалось выкупить всего за 2% от стоимости, назначенной злоумышленником.
Все началось со взлома канала Discord студии разработки кроссчейн-игр Uncharted NFT. Мошенникам удалось опустошить 109 пользовательских кошельков и увести более чем 150 токенов SQL, а также 25 невзаимозаменяемых токенов (NFT) World of Solana (WOS), в том числе 3 редких и очень ценных цифровых коллекционных предмета.

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После взлома сообщество WOS разработало идеальный план по возвращению NFT, увеличив роялти за украденные невзаимозаменяемые токены до 98% процентов с традиционных 5% .
Спустя два дня на платформе злоумышленник выставил на продажу все 25 NFT. Члены World of Solana смогли выкупить у него 15 предметов, остальные 10 были куплены другим пользователем.
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Позднее этому покупателю было отправлено сообщение о том, что он приобрел краденые предметы и не сможет их продать. Пользователю предложили возмещение, и он согласился помочь вернуть NFT.
В World of Solana более 2000 различных героев. Самый дорогой аватар в настоящее время продается за 123 SOL (5600 долларов). Текущая минимальная цена коллекции оценивается в 2,03 SOL.
По материалам: internetua.com
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