Криптосообщество обмануло хакера и вернуло украденные NFT — Finance.ua

Криптосообщество обмануло хакера и вернуло украденные NFT

Криптосообщество World of Solana (WOS) отследило и вернуло часть NFT, украденных для перепродажи. Предметы цифрового искусства удалось выкупить всего за 2% от стоимости, назначенной злоумышленником.

Все началось со взлома канала Discord студии разработки кроссчейн-игр Uncharted NFT. Мошенникам удалось опустошить 109 пользовательских кошельков и увести более чем 150 токенов SQL, а также 25 невзаимозаменяемых токенов (NFT) World of Solana (WOS), в том числе 3 редких и очень ценных цифровых коллекционных предмета.

После взлома сообщество WOS разработало идеальный план по возвращению NFT, увеличив роялти за украденные невзаимозаменяемые токены до 98% процентов с традиционных 5% .

Спустя два дня на платформе злоумышленник выставил на продажу все 25 NFT. Члены World of Solana смогли выкупить у него 15 предметов, остальные 10 были куплены другим пользователем.

Позднее этому покупателю было отправлено сообщение о том, что он приобрел краденые предметы и не сможет их продать. Пользователю предложили возмещение, и он согласился помочь вернуть NFT.

В World of Solana более 2000 различных героев. Самый дорогой аватар в настоящее время продается за 123 SOL (5600 долларов). Текущая минимальная цена коллекции оценивается в 2,03 SOL.

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