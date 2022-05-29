Криптосообщество обмануло хакера и вернуло украденные NFT — Finance.ua

Криптосообщество World of Solana (WOS) отследило и вернуло часть NFT, украденных для перепродажи. Предметы цифрового искусства удалось выкупить всего за 2% от стоимости, назначенной злоумышленником.
Все началось со взлома канала Discord студии разработки кроссчейн-игр Uncharted NFT. Мошенникам удалось опустошить 109 пользовательских кошельков и увести более чем 150 токенов SQL, а также 25 невзаимозаменяемых токенов (NFT) World of Solana (WOS), в том числе 3 редких и очень ценных цифровых коллекционных предмета.