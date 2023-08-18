Крипторынок ночью панически упал на 10% — Finance.ua

Крипторынок ночью панически упал на 10% Сегодня 10:47 — Криптовалюта

Крипторынок ночью панически упал на 10%

Капитализация крипторынка упала на 10% в ночь с 17 на 18 августа.

В течение 5 минут с 00:40 до 00:45 потери крипторынка достигли 10% - капитализация сократилась до $1,04 трлн.

Каскад ликвидаций биржевых позиций Bitcoin и Ethereum превысил $800 млн.

Позже ночью, согласно данным CoinMarketCap, рынок сократил потери: темпы падения снизились до 6%, а капитализация рынка выросла до $1,07 трлн.

В момент обрушения стоимость Bitcoin падала до 2-месячного минимума в $25,4 тыс., а Ethereum — до $1550. Темпы падения Ripple, Shiba Inu и Litecoin превосходили 15%.

Среди причин падения рынка называют появление информации о сокращении компанией SpaceX Илона Маска запасов биткоина на $373 млн, которые компания приобрела в 2021—2022 годах.

Несмотря на падение, BTC продолжает оставаться примерно на 60% дороже начальной цены в $16,5 тыс. в 2023 году.

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Фінансовий клуб По материалам:

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