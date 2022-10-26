Крипто-фондовая синхронизация: что делать частным инвесторам, когда рынок штормит — Finance.ua

Крипто-фондовая синхронизация: что делать частным инвесторам, когда рынок штормит Сегодня 13:08 — Личные финансы

Крипто-фондовая синхронизация: что делать частным инвесторам, когда рынок штормит

Мировая экономика меняется на глазах. Американский фондовый рынок — а следом за ним и другие — мощно лихорадит. Уже какой месяц подряд имеем постоянное падение с непродолжительными отскоками. Третий квартал 2022 года стал для финансовых рынков одним из худших за прошлые годы.

А если считать с начала года, то результаты вообще катастрофические. Падение составило от 15% до 32%, а это триллионы долларов утраченных инвестиций. И кажется, это еще не дно. Не придают оптимизма и макроэкономические показатели. Так, Bank of America в своем недавнем отчете ухудшил прогноз относительно продолжительности инфляции, отметив, что она останется высокой еще в ближайшие 10 лет.

Большинство экспертов ожидают от ближайшего заседания ФРС, которое состоится в начале ноября, повышения учетной ставки сразу на 75 пунктов. А некоторые даже прогнозируют все 100 пунктов роста. Директор по денежно-кредитным рынкам и рынку капитала МВФ Тобиас Адриана отметил, что изменение настроения инвесторов может привести к падению фондового рынка еще на 20%.

Подытоживая: практически все источники информации об экономическом положении мира и вся интерпретация этой информации негативные и говорят о том, что негатив продолжится. Очевидно, такие ожидания будут только усиливать давление на фондовый рынок, который и без того находится в не лучшей форме.

А куда идет фондовый рынок и мировая экономика, туда идет и крипта. Bitcoin, повторяя тренды фондового рынка, уже спрыгнул до отметки $19 тыс. и тянет за собой весь рынок криптовалют. Кажется, что мы попали в «идеальный шторм», когда имеем целый ряд неблагоприятных событий, усиливающих отрицательный эффект друг друга.

Спускаясь от макроэкономических высот к личным портфелям, возникает простой вопрос: что со всем этим должен делать частный инвестор? Какие решения следует принимать, когда столько отрицательных факторов и сигналов? Об этом поговорим с экспертами на бесплатном вебинаре «Крипто-фондовая синхронизация: какой прогноз?» , который состоится 3 ноября 2022 года.

В программе рассмотрим следующие вопросы:

Причем биткоин к фондовому рынку? Почему и как политика ФРС США влияет на падение стоимости криптовалюты?

Когда «бык даст пинка медведю», долго ли ждать разворота?

На что следует ориентироваться частным инвесторам в своем анализе рыночной ситуации.

Какие сделки были наиболее популярны среди украинцев на фондовом и крипторынках за последние полгода: что покупали, от каких активов избавлялись.

Какие активы растут вопреки общему тренду падения.

Что следует, а что категорически не стоит делать инвесторам при текущих обстоятельствах.

Эксперты вебинара:

Михаил Пацан — инвестор, предприниматель, эксперт в области международных финансовых рынков и криптовалют, финансовый консультант;

Роберт Ли — заместитель директора Киевского филиала Фридом Финанс Украина;



Сергей Мариничев — Комьюнити Менеджер и Амбасадор Bybit



Когда : 3 ноября 2022 г. Начало в 12:00.

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.

Стоимость : бесплатно.

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