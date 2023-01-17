Кремлю придется повысить налоги для продолжения войны — Reuters Сегодня 08:33

российским властям придется повышать налоги в стране, если доходы от экспорта нефти не начнут расти. Об этом пишет Reuters

Основная марка российской нефти «Юралс» подешевела на 20% после введения европейского эмбарго и ценовых потолков в начале декабря. Сейчас она торгуется в среднем по 50 долларов за баррель, хотя российский бюджет на 2023 год сформирован исходя из цены в 70 долларов.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение доходов от экспорта российского газа и нефтепродуктов. Это происходит на фоне увеличения расходной части российского федерального бюджета. Она выросла более чем на четверть из-за необходимости финансировать войну против Украины.

По итогам прошлого года дефицит российского госбюджета составил 3,3 трлн рублей (49 млрд долларов), или 2,3% валового внутреннего продукта. По словам главы Минфина рф Антона Силуанова, в 2023 году ситуация, вероятно, будет аналогичной.

Как подсчитали аналитики, чтобы покрыть все расходы бюджета, россия должна экспортировать нефть по цене около 100 долларов за баррель. Учитывая санкционное давление на российский нефтеэкспорт, эксперты полагают, что закрыть дыру в бюджете российское государство сможет только за счет увеличения налогов.

«Необходимы некоторые меры по корректировке налогово-бюджетной политики либо за счет сокращения расходов, либо за счет поиска дополнительных доходов», — заявила главный экономист российского « Альфа-Банк а» Наталия Орлова, подчеркнув, что на сокращение расходов сейчас рассчитывать бессмысленно.

УНІАН По материалам:

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