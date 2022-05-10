Кремлю грозит полная потеря энергетического сотрудничества с Европой — ОП

Сегодня 15:30

Европа, в случае отказа от импорта нефти и газа из россии, больше не вернется к услугам Кремля.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Нефть и газ — единственное, что Москва экспортирует в мир, кроме войны. Как только Европа перейдет на другого поставщика, она уже не вернется назад (независимо от того, окончится ли война)», — заметил он.

Читайте также российская экономика переживает худший спад с 1994 года — Bloomberg

Подоляк напомнил, что для мира россия — непрогнозируемая страна, с которой нельзя иметь общие долгосрочные проекты.

«Еще три месяца назад у Кремля был „Северный поток-2“. Через 10 лет единственной возможностью для российской нефти вернуться на европейский рынок будет, если ее будет продавать Татарстанская народная республика. Все же точно еще идет по плану? Потому что какой-то „сложный прикол“» , — отметил Подоляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.