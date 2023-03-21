Кремль закручивает гайки: в россии банкам и критическим компаниям частично отключат почту — Finance.ua
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Кремль закручивает гайки: в россии банкам и критическим компаниям частично отключат почту

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На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину страна-агрессор ужесточает меры безопасности своих банков и критически значимых компаний.
Как сообщает российский «Коммерсантъ», Федеральная служба технического экспортного контроля агрессора (ФСТЭК) предложила критически значимым компаниям — операторам, банкам и структурам — скорректировать работу своих почтовых систем для «повышения их безопасности».
Как отмечается в сообщении, ФСТЭК призывает отключить удаленный доступ к критическим узлам и сетям, запретить open relay (серверы, позволяющие бесконтрольно пропускать через себя почту), а также взаимодействие через электронную почту с иностранными IP-адресами (уникальный адрес, идентифицирующий одно или несколько устройств в Интернете или локальной сети).
Агрессор намерен установить защиту от «внутренних нарушителей»: реализовать запись действий привилегированных пользователей, не допускать пересечений прав администратора и работников и т.п.
«Вопрос адекватности мер — скорее технический, но, очевидно, бизнесу придется приложить немало усилий для обеспечения полного соответствия», — заявил юрист BGP Litigation Никита Жемчугов, отметив при этом, что ситуация напоминает подготовку к переходу субъектов на работу с использованием исключительно российского ПО.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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