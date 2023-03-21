Кремль закручивает гайки: в россии банкам и критическим компаниям частично отключат почту — Finance.ua

Кремль закручивает гайки: в россии банкам и критическим компаниям частично отключат почту Сегодня 14:34

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину страна-агрессор ужесточает меры безопасности своих банков и критически значимых компаний.

Как сообщает российский «Коммерсантъ» , Федеральная служба технического экспортного контроля агрессора (ФСТЭК) предложила критически значимым компаниям — операторам, банкам и структурам — скорректировать работу своих почтовых систем для «повышения их безопасности».

Как отмечается в сообщении, ФСТЭК призывает отключить удаленный доступ к критическим узлам и сетям, запретить open relay (серверы, позволяющие бесконтрольно пропускать через себя почту), а также взаимодействие через электронную почту с иностранными IP-адресами (уникальный адрес, идентифицирующий одно или несколько устройств в Интернете или локальной сети).

Агрессор намерен установить защиту от «внутренних нарушителей»: реализовать запись действий привилегированных пользователей, не допускать пересечений прав администратора и работников и т.п.

«Вопрос адекватности мер — скорее технический, но, очевидно, бизнесу придется приложить немало усилий для обеспечения полного соответствия», — заявил юрист BGP Litigation Никита Жемчугов, отметив при этом, что ситуация напоминает подготовку к переходу субъектов на работу с использованием исключительно российского ПО.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.