Кредитование физлиц во время войны: как изменились основные показатели — Finance.ua

Кредитование физлиц во время войны: как изменились основные показатели Сегодня 13:04 — Кредит&Депозит

Кредитование физлиц во время войны: как изменились основные показатели

В марте 2022 финансовый рынок мгновенно отреагировал на полномасштабное военное вторжение россии на территорию Украины и почти полностью прекратил выдачу потребительских кредитов как в банковских учреждениях, так и в финансовых компаниях.

МФО. Как отмечают аналитики, после начала полномасштабной финансовые компании вообще перестали предоставлять кредиты — с показателем 0,2% по объему предоставленных кредитов и 0,3% по количеству предоставленных кредитов по сравнению с мартом 2021 года.

Почти все эти кредиты были предоставлены МФО уже имеющимся клиентам (93%), при этом средняя предоставляемая сумма кредита была меньше на 20% чем суммы, предоставляемые МФО до начала войны.

Банки. Банковские учреждения имели мизерную активность по выдаче срочных кредитов с показателем 1,3% по объемам и 0,2% по количеству. Несколько лучше была ситуация по установлению кредитных лимитов на карты с показателем 4,5% по объемам и 7,5% по количеству, что было связано с переходом клиентов банков на удаленное обслуживание и оформлением карт гражданами, выехавшими за границу.

Это также подтверждается показателем по предоставлению кредитов новым клиентам банков, который составлял 74% по кредитным картам и 46% по срочным кредитам.

То есть клиенты выбирали для сотрудничества те банки, которые могли осуществить их удаленную идентификацию и обслуживание. При этом банки, как и МФО, снизили среднюю сумму кредита и кредитного лимита (на 40% по обоим продуктам).

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«В предоставленных графиках бюро показывает предоставленные партнерами данные как они есть, и в марте 2022 года был существенный рост средней суммы срочного кредита до 500%, что было связано с несколькими крупными выдачами кредитов, которые существенно повлияли на показатель, поскольку общее количество предоставленных кредитов в тот период было очень незначительным. Поэтому по „очищенным данным“, без учета таких кредитов, реальный показатель также зафиксировал снижение средней суммы предоставленного срочного кредита на 40%», — отмечают эксперты в комментарии.

Отдельно обращают внимание на показатели кредитования в разрезе банковских групп.

Ситуация в группах на март 2022 года сложилась так: крупные украинские банки (показатель 0,3%) и иностранные банки (показатель 0,2%) полностью прекратили кредитование.

Остальные украинские банки имели активность в 1,6%. С наибольшим показателем, который составил 5,2% от показателей марта 2021 года, были государственные банки.

То есть, за исключением государственных банков, кредитование на рынке никто не производил.

Что происходит на рынке кредитования сейчас

По сравнению с мартом 2022 года произошло оживление на кредитном рынке, однако к показателям 2021 года рынок, к сожалению, еще не приблизился.

«Видим значительное восстановление рынка кредитования у финансовых компаний по объему кредитов (82,9%), однако это связано с увеличением средней суммы выданного кредита для клиентов МФО, возросшей на 48%. При этом количество кредитов, предоставленных финансовыми компаниями, восстановилось до показателя в 56%. То есть рынок МФО возобновился лишь на половину от показателей марта 2021 года. Также финансовые компании постепенно возобновляют кредитование для новых клиентов, сейчас показатель вырос с 7% в марте 2022 до 17% в марте 2023 года», — говорится в сообщении Первого всеукраинского бюро кредитных историй.

В банковских учреждениях возобновление кредитования по объемам не столь существенно, а по кредитным картам — 33,4%, по срочным кредитам 24,1%. Опять же на это повлиял рост средней суммы выданного кредита: по кредитным картам +15%, по срочным кредитам +21%. Что касается количества выдачи кредитов, то показатель составил: кредитные карты — 29%, срочные кредиты — 20% от показателей марта 2021 года. То есть рынок банковского кредитования восстановился всего на 20-25%. При этом банковские учреждения продолжают работать с новыми клиентами, но показатели имеют несколько иную тенденцию. За год военных действий количество новых клиентов, которым предоставляют срочные кредиты, составляет лишь 18% (банки в большинстве кредитуют собственных клиентов), по кредитным карточкам — 61% (продолжается привлечение новых клиентов в банковские учреждения, которые в состоянии оказывать удаленные услуги).

В разрезе банковских групп распределение произошло следующим образом: лидерство по показателю возобновления кредитования держат государственные банки, они восстановили более половины из объемов выдач (55%).

Далее следуют крупные украинские банки (с показателем в 38%), остальные украинские банки возобновили объемы кредитования на треть (27%). И наименьший показатель возобновления наблюдается у иностранных банков (15%).

В итоге происходит постепенное восстановление рынка кредитования.

Как заявляют аналитики, восстановление банковского рынка кредитования не столь существенно по сравнению с рынком финансовых компаний. Такая разница связана с более взвешенной кредитной политикой банков, их подходом к оценке кредитных рисков и необходимостью резервирования под неработающие кредиты.

ПВБКІ По материалам:

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