Кредитование экономики продолжает падать — Finance.ua

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Кредитование экономики продолжает падать

Кредит&Депозит
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Кредитование экономики продолжает падать
Кредитование экономики продолжает падать
Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в сентябре сократился на 1,5% до 1067,769 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
С начала года объем кредитов в экономике вырос на 2,3% с 1044,049 млрд гривен.
Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц сократился на 0,9% до 539,764 млрд гривен.
Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, сократился на 2,3% до 270,268 млрд гривен.
Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период сократился на 1,6% до 230,637 млрд гривен.
Процентные ставки в сентябре по гривневым кредитам для бизнеса выросли на 0,4 п.п. до 19,8%, для населения выросли на 13 п.п. до 36,1%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 5,5%.
Напомним, в 2021 году объем кредитов в экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен.
В 2020 году объем кредитов в экономике сократился на 2,3% с 971,871 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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