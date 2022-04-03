Кредитование аграриев стало главным приоритетом банков — Finance.ua

Кредитование аграриев стало главным приоритетом банков

Банковская система поддержит аграриев, чтобы Украина смогла существенно снизить риски срыва посевной.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Кредитование бизнеса в условиях военного положения», организованного «Финансовым клубом».

«Сейчас у нас приоритет № 1 — это посевная. Есть сроки и даты, в которые это нужно успеть сделать. Более простых, чем сейчас, условий, чтобы получить финансирование на посевную, раньше не было. Мы не смотрим на финансовое положение, смотрим на агроплощади, где можно сеять, смотрим логистику. И мы видим большой поток заявок не только наших клиентов. Уже сейчас пропорция — 50 на 50: многие новые клиенты обращаются к нам за поддержкой», — говорит заместитель председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.

Причем аграрии срочно нуждаются в деньгах. «У нас уже больше 1,5 млрд грн заявок. Посевная уже началась, поэтому запрос на финансирование будет актуален еще только месяц, — говорит Родион Морозов. — У нас средний чек кредита МСБ — в 5-7 млн грн, без залога и дополнительных вопросов».

Новые кредиты уже выдаются. «На этой неделе мы уже приняли несколько кредитных решений на 150 млн грн по кредитованию села на посевную. Уже в понедельник эти компании получат денежные средства и продолжат посевную», — сообщил председатель правления ТАСкомбанка Владимир Дубей.

«АгроФабрика» ОТП Банка также охватывает все большее количество клиентов. «Сейчас мы хотим профинансировать посевную, потому что достаточно серьезно занимаемся финансированием агробизнеса уже много лет. И это касается не только крупных клиентов, но и мелких агропроизводителей. В „Агрофабрике“ мы финансировали на потоке много небольших производителей с банком земли от 400 до 5000 га. В настоящее время мы расширили критерии отбора. И все клиенты хотят воспользоваться средствами на посевную», — сообщила директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова.

Банкиры рассматривают целевые кредиты в узких сегментах рынка. «Мы начали работать с клиентами, выполняющими свои обязательства. Сейчас мы анализируем открытие кредитных программ на покупку спецтехники для аграриев и с апреля начнем работать по разным программам», — рассказал председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Боевые действия несут риски как для фермера, так и для банка. «У всех банков есть карта, которая отражает агрессию и риски при финансировании в той или иной области», — отметила Ольга Волкова.

«Мы разделили на более рисковые зоны и менее рисковые зоны. Мы рассматривали на кредитном комитете кредитование также сельхозпредприятия в Сумском регионе. Мы принимаем положительное решение, но с более придирчивым рассмотрением нашим коллегиальным органом», — сказал Родион Морозов.

Банкиры должны быстро реагировать на постоянное обновление информации с фронта, чтобы своевременно пересматривать и в случае положительных изменений расширять территориальные зоны для предоставления кредитов. «Нам нужно быть готовыми предоставлять кредитование не только в „зеленых“ зонах, а также рассматривать кредитные возможности в так называемых „красных“ территориях, которые, без сомнения, будут постепенно освобождаться от оккупации», — говорит заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

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