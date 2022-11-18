Кредиторы согласятся говорить о пересмотре долгов Украины не раньше конца войны — заместитель главы ОП — Finance.ua
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Кредиторы согласятся говорить о пересмотре долгов Украины не раньше конца войны — заместитель главы ОП

Казна и Политика
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Кредиторы согласятся говорить о пересмотре долгов Украины не раньше конца войны — заместитель главы ОП
Кредиторы согласятся говорить о пересмотре долгов Украины не раньше конца войны — заместитель главы ОП
Украина, которой удалось достичь отсрочки погашения и выплаты значительной части внешних обязательств частным кредиторам и Парижскому клубу, ближе к концу войны может выйти на переговоры по окончательным условиям реструктуризации госдолга.
Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма.
«Ближе к окончанию войны мы сможем выйти на какие-то окончательные условия реструктуризации этого долга», — заявил Шурма.
По его словам, в ходе проделанной Минфином большой работы по отсрочке выплат Украина увидела «понимание финансового сообщества в этом направлении».
Прогнозы, заложенные в госбюджете-2023, свидетельствуют, что госдолг Украины в 2023 году превысит 100% ВВП, по итогам 2021 года он составил около 50,2% ВВП.
Напомним, в сентябре Украина получила отсрочку по долговым выплатам от всех стран-кредиторов «Большой семерки». Она будет действовать до конца 2023 года и позволит сэкономить около 3,1 млрд долларов.
Предполагается, что это поможет Украине, в частности, увеличить социальные, медицинские и экономические расходы перед агрессивной войной россии. При этом в украинском Минфине тогда подчеркнули: кредиторы уже на тот момент приостановили выплаты по госдолгу, чтобы позволить украинскому правительству увеличить социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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