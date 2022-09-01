Кредиторы согласовали отсрочку выплат Нафтогаза по части евробондов — Finance.ua
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Кредиторы согласовали отсрочку выплат Нафтогаза по части евробондов

Фондовый рынок
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Кредиторы согласовали отсрочку выплат Нафтогаза по части евробондов
Кредиторы согласовали отсрочку выплат Нафтогаза по части евробондов
Нафтогаз провел переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024 года, 77% инвесторов проголосовали за и согласились на предложение по отсрочке выплат на два года.
Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.
Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024 году.
Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).
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«Мы благодарны инвесторам, что с пониманием отнеслись к ситуации, в которой сегодня находится Украина. Решение об отсрочке — важный шаг навстречу, который мы ценим», — отметил глава правления компании Юрий Витренко.
Компания уже обратилась в Кабинет министров с просьбой согласовать соответствующую сделку для надлежащего завершения запроса к держателям еврооблигаций с погашением в 2024 году.
Держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, на повторном собрании не поддержали новое предложение об изменениях в условиях долговых обязательств национальной компании.
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Условия отклоненного инвесторами предложения Нафтогаза были определены Кабинетом министров, в том числе Министерством финансов, как того требует распоряжение Кабмина № 625-р от 21 июля 2022 года. Условия, предложенные держателям еврооблигаций национальной компанией, соответствовали условиям предложения инвесторам по отсрочке выплат по суверенным еврооблигациям Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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