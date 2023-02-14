Кредиторы не одобряют новый вариант реструктуризации долга Нафтогаза — Finance.ua
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Кредиторы не одобряют новый вариант реструктуризации долга Нафтогаза

Фондовый рынок
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Кредиторы не одобряют новый вариант реструктуризации долга Нафтогаза
Кредиторы не одобряют новый вариант реструктуризации долга Нафтогаза
Последнее предложение по реструктуризации долга НАК «Нафтогаз Украины» сталкивается с противодействием со стороны группы, отклонившей предыдущие планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу 835 миллионов долларов, по которому уже просрочен дефолт.
Об этом сообщает Bloomberg.
Источник агентства рассказал, что группа кредиторов, консультируемых Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не соглашается с предложением компании по реструктуризации, поскольку считает, что Нафтогаз имеет возможность провести выплаты.
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Эта группа оказывает достаточное влияние, чтобы помешать Нафтогазу получить поддержку 75% кредиторов, необходимую для одобрения реструктуризации, добавил собеседник Bloomberg.
Согласно заявлению, отправленному фирмой в понедельник, группа кредиторов представила собственный план, учитывающий финансовое состояние Нафтогаза, а также законные опасения относительно его необходимости полностью поддерживать экономику Украины и ее критическую инфраструктуру.
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Кредиторы являются держателями еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах, а также облигаций, срок погашения которых был изначально в 2024 году.
Хотя противодействие группе может задержать устранение неплатежей, кредиторы не начали процесс ускорения выплат или ареста активов.
Нафтогаз обратился за комментарием к Lazard Frères SAS, которую компания наняла для помощи с реструктуризацией долга. Спикер Lazard отказалась от комментариев.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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