Кредиторы не одобряют новый вариант реструктуризации долга Нафтогаза — Finance.ua

Кредиторы не одобряют новый вариант реструктуризации долга Нафтогаза Вчера 09:28 — Фондовый рынок

Кредиторы не одобряют новый вариант реструктуризации долга Нафтогаза

Последнее предложение по реструктуризации долга НАК «Нафтогаз Украины» сталкивается с противодействием со стороны группы, отклонившей предыдущие планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу 835 миллионов долларов, по которому уже просрочен дефолт.

Источник агентства рассказал, что группа кредиторов, консультируемых Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не соглашается с предложением компании по реструктуризации, поскольку считает, что Нафтогаз имеет возможность провести выплаты.

Читайте также «Нафтогаз» предлагает владельцам евробондов лучшие условия реструктуризации

Эта группа оказывает достаточное влияние, чтобы помешать Нафтогазу получить поддержку 75% кредиторов, необходимую для одобрения реструктуризации, добавил собеседник Bloomberg.

Согласно заявлению, отправленному фирмой в понедельник, группа кредиторов представила собственный план, учитывающий финансовое состояние Нафтогаза, а также законные опасения относительно его необходимости полностью поддерживать экономику Украины и ее критическую инфраструктуру.

Кредиторы являются держателями еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах, а также облигаций, срок погашения которых был изначально в 2024 году.

Хотя противодействие группе может задержать устранение неплатежей, кредиторы не начали процесс ускорения выплат или ареста активов.

Нафтогаз обратился за комментарием к Lazard Frères SAS, которую компания наняла для помощи с реструктуризацией долга. Спикер Lazard отказалась от комментариев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.