Кредитный портфель предприятий с начала войны вырос на ₴29,5 миллиардов — Гетманцев Сегодня 19:14 — Кредит&Депозит

Кредитный портфель предприятий с начала войны вырос на ₴29,5 миллиардов — Гетманцев

Кредитный портфель предприятий в гривне с 23 февраля по 1 июля 2022 года увеличился на 5,7% — до 549,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграм

«Несмотря на войну и кризис, банки продолжают поддерживать кредитование экономики. С 23 февраля по 1 июля кредитный портфель предприятий в гривне увеличился на 5,7% или на 29,5 млрд грн (с 519,9 млрд грн до 549,4 млрд грн)» , — отметил он.

В целом, по словам Гетманцева, кредиты в экономику в гривне, предоставленные предприятиям и населению, за это время выросли на 2,1% или 15,6 миллиарда гривен. Основными поддерживающими факторами кредитования бизнеса остается высокая гривневая ликвидность банковской системы и государственная программа льготного кредитования «5-7-9» с государственными гарантиями банкам, которые кредитуют МСБ.

В частности, добавил парламентарий, с начала войны и по состоянию на 18 июля по упомянутой программе предоставлено кредитов на сумму 40,8 миллиарда гривен, из которых почти половина ушла на поддержку аграриев. Однако, из-за войны качество кредитного портфеля банков ухудшается. С 1 марта по 1 июня объем неработающих кредитов увеличился на 12,4 миллиарда гривен, а их доля выросла с 26,6% до 27,6% от всего кредитного портфеля. Хотя до этого эта доля постоянно снижалась с середины 2017 года.

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Укрінформ По материалам:

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