Кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денег: не более 100 тысяч гривен в сутки — Finance.ua

Регулятор предоставил право кредитным союзам не выдавать:
взносы (вклады) по договорам о привлечении срочного взноса (вклада) и начисленные проценты по этим взносам (вкладам) до истечения срока их действия;
дополнительные паевые взносы членам кредитного союза в случае обращения об их выдаче.
Кроме того, кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денежных средств в национальной валюте Украины в объеме не более 100 тысяч гривен в сутки на одного члена кредитного союза.
В то же время кредитные союзы вправе устанавливать предельную сумму выдачи наличных денежных средств в национальной валюте Украины в сутки на каждого члена кредитного союза при условии соблюдения ограничения в 100 тысяч гривен.
Такие изменения в работе кредитных союзов утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 26 февраля 2022 г. № 24 «Об урегулировании деятельности финансовых учреждений».
Постановление вступило в силу 26 февраля 2022 и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 № 64/2022 «О введении военного положения в Украине».
Справка Finance.ua:
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