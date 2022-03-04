Кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денег: не более 100 тысяч гривен в сутки — Finance.ua

Кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денег: не более 100 тысяч гривен в сутки

Кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денег: не более 100 тысяч гривен в сутки

Национальный банк на период действия военного положения урегулировал деятельность кредитных союзов.

Об этом сообщили в НБУ.

Регулятор предоставил право кредитным союзам не выдавать:

взносы (вклады) по договорам о привлечении срочного взноса (вклада) и начисленные проценты по этим взносам (вкладам) до истечения срока их действия;

дополнительные паевые взносы членам кредитного союза в случае обращения об их выдаче.

Кроме того, кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денежных средств в национальной валюте Украины в объеме не более 100 тысяч гривен в сутки на одного члена кредитного союза.

В то же время кредитные союзы вправе устанавливать предельную сумму выдачи наличных денежных средств в национальной валюте Украины в сутки на каждого члена кредитного союза при условии соблюдения ограничения в 100 тысяч гривен.

Такие изменения в работе кредитных союзов утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 26 февраля 2022 г. № 24 «Об урегулировании деятельности финансовых учреждений».

Постановление вступило в силу 26 февраля 2022 и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 № 64/2022 «О введении военного положения в Украине».

Справка Finance.ua:

Национальный банк 3 марта решил оставить учетную ставку на уровне 10%. Регулятор объяснил, что отложил принятие решения о размере учетной ставки с учетом военного вторжения России на территорию Украины.



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