Кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денег: не более 100 тысяч гривен в сутки — Finance.ua
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Кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денег: не более 100 тысяч гривен в сутки

Сегодня 16:01Кредит&Депозит
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Кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денег: не более 100 тысяч гривен в суткиКредитные союзы ограничивают выдачу наличных денег: не более 100 тысяч гривен в сутки
Национальный банк на период действия военного положения урегулировал деятельность кредитных союзов.
Об этом сообщили в НБУ.
Регулятор предоставил право кредитным союзам не выдавать:
  • взносы (вклады) по договорам о привлечении срочного взноса (вклада) и начисленные проценты по этим взносам (вкладам) до истечения срока их действия;
  • дополнительные паевые взносы членам кредитного союза в случае обращения об их выдаче.
Кроме того, кредитные союзы ограничивают выдачу наличных денежных средств в национальной валюте Украины в объеме не более 100 тысяч гривен в сутки на одного члена кредитного союза.
В то же время кредитные союзы вправе устанавливать предельную сумму выдачи наличных денежных средств в национальной валюте Украины в сутки на каждого члена кредитного союза при условии соблюдения ограничения в 100 тысяч гривен.
Такие изменения в работе кредитных союзов утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 26 февраля 2022 г. № 24 «Об урегулировании деятельности финансовых учреждений».
Постановление вступило в силу 26 февраля 2022 и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 № 64/2022 «О введении военного положения в Украине».

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк 3 марта решил оставить учетную ставку на уровне 10%. Регулятор объяснил, что отложил принятие решения о размере учетной ставки с учетом военного вторжения России на территорию Украины.
  • Нацбанк осуждает решения бизнеса и людей, которые в столь сложной ситуации для граждан Украины устанавливают цены на товары и услуги не в национальной валюте, а в иностранной, в частности, в долларах США или евро.
По материалам: Finance.UA
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