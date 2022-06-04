Кредитные каникулы закончились: что банки предлагают клиентам сейчас — Finance.ua

Кредитные каникулы закончились: что банки предлагают клиентам сейчас

Сегодня 08:01 — Личные финансы

В первые дни войны банки приняли непростое, но очень правильное решение. Они объявили так называемые «кредитные каникулы», облегчив жизнь многим простым украинцам.

Однако через три месяца, под грузом растущих убытков, банки были вынуждены либо отменить кредитные каникулы, либо отменить введенные ранее послабления. Некоторые даже сделали довольно оригинальные шаги, чтобы подтолкнуть клиентов к более активному погашению долгов.

Что предлагают банки сейчас?

monobank

Одним из первых банков, объявивших об отмене кредитных каникул, стал monobank . Решение было очень отрицательно воспринято клиентами, посыпались многочисленные обвинения в адрес администрации.

Впрочем, нужно отдать должное monobank: банк снизил процентную ставку по кредитным картам почти вдвое — с 3,1 до 1,6% в месяц, тем самым снизив кредитную нагрузку на клиентов.

Кроме того, в телеграм-канале Олега Гороховского появилось сообщение о том, что банк планирует возобновить карточное кредитование и вернуть кредитные лимиты, но в обмен на увеличение ежемесячной процентной ставки до довоенного размера — 3,1% в месяц.

Альфа-Банк

Оригинальный выход из сложившейся ситуации в начале полномасштабной войны нашел Альфа-Банк. С целью сокращения общей задолженности по кредитам банк разослал части своих клиентов предложение погасить 80% задолженности — и получить списание всего долга.

Предложение действует как для кредита наличными, так и для потребительского кредита и кредитной карты.

В случае погашения 80% задолженности по кредитной карте сама карта автоматически закрывалась, а клиент упускал возможность получить кредитный лимит в будущем.

Погасить задолженность по кредитной карте необходимо только одним платежом посредством предложения в цифровом банке Sense Super App.

По кредиту наличными или потребительскому кредиту допускается погашение частями через разные каналы:

через цифровой банк Sense Super App;

через терминалы самообслуживания Альфа-Банка;

на сайте Альфа-Погашение по номеру договора;

в кассе отделения банка.

В то же время 20% экономии для клиента является доходом, с которого он должен уплатить необходимые налоги: 18% налога на прибыль и 1,5% военного сбора.

ПриватБанк

С 1 июня банк требует внести обязательный ежемесячный минимальный платеж в размере 5% от суммы задолженности. Для всех клиентов, которые смогут его уплатить, в период с 1 июня по 31 августа 2022 года будет действовать сниженная вдвое процентная ставка — 1,7% в месяц.

Если нет возможности внести 5% от суммы задолженности, банк предлагает в июне погасить хотя бы 1,5% от суммы задолженности. В этом случае процентная ставка на остаток задолженности в июне составит 1,7% в месяц, а в июле — 2,5% в месяц.

Если же в июне не будет внесен минимальный платеж в размере хотя бы 1,5% от суммы задолженности, начнет действовать стандартная процентная ставка — 3,4% для карты «Универсальная Голд» и 3,5% для карты «Универсальная».

Таскомбанк

В Таскомбанке, начиная с июня, обязательный минимальный платеж (ОМП) будет равен сумме начисленных процентов по состоянию на последний рабочий день месяца и других платежей в случае их возникновения (суммы несанкционированного овердрафта, процентов за пользование несанкционированным овердрафтом, штрафов за просрочку ОМП, суммы просроченных задолженностей прошлых периодов).

Банк не потребует погасить часть тела кредита, что существенно снизит платежи в будущем.

В связи с окончанием кредитных каникул ОМП в июне будет состоять из всех процентов, начисленных и непогашенных за период каникул. В июле платеж будет гораздо меньше, поскольку будет состоять только из текущих процентов.

Ощадбанк

С 1 марта по 31 мая 2022 года для клиентов Ощадбанк приостановил начисление процентов за пользование ипотечными кредитами, автокредитами, энергокредитами, «теплыми» кредитами, кэш-кредитами и кредитными картами.

С 1 июня по 23 августа 2022 года для клиентов-владельцев кредитных карт Ощадбанк продлил кредитные каникулы на новых условиях. Стоимость кредита снижена вдвое. По кредитным картам (кроме «Кредита под залог депозита», «Кредита-рассрочки» и в случае индивидуальной процентной ставки по кредитному договору) устанавливается годовая процентная ставка в размере 50% от указанной в договоре, а размер обязательного платежа по телу кредита будет составлять только 2% от суммы использованного кредита вместо 5%.

Кредобанк

С 1 июня Кредобанк возобновил минимальный платеж по кредитной карте в размере 2% от тела кредита плюс начисленные проценты и просроченные платежи за прошедшие периоды. Такие условия будут действовать в течение трех месяцев.

С 1 сентября 2022 года минимальный платеж по кредитной карте составит 5% от тела кредита плюс начисленные проценты и просроченные платежи за прошедшие периоды согласно условиям действующих договоров.

О том, чего ждать от банков дальше, а также что делать тем, кто сейчас за границей — читайте в нашем материале.

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