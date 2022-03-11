Кредитные каникулы для клиентов – физических лиц — Finance.ua

Первый Украинский
Международный Банк (ПУМБ) автоматически
подключает клиентам банка — физическим
лицам кредитные каникулы по действующим
кредитам наличными, товарным кредитам
и рассрочке «Сплачуйте частинами
NEW».
Что
это означает для клиентов ПУМБ?
•
банк продлил срок действия договоров
на 3 месяца
• банк не будет выносить
задолженность на просрочку (т.е. просрочка
не повлияет на кредитную историю
клиентов)
• банк не будет начислять
штрафы и повышенные проценты за
непогашенную задолженность
• банк
упразднил обязательное внесение тела
кредита и уменьшил обязательный платеж
на 3 месяца.
На активацию кредитных
каникул сотрудникам банка нужно несколько
дней. Клиенты получат Push или Viber-сообщение
о подключении сервиса.