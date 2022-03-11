Кредитные каникулы для клиентов – физических лиц — Finance.ua

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Кредитные каникулы для клиентов – физических лиц

Сегодня 12:47Фондовый рынок
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Кредитные каникулы для клиентов – физических лиц
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) автоматически подключает клиентам банка — физическим лицам кредитные каникулы по действующим кредитам наличными, товарным кредитам и рассрочке «Сплачуйте частинами NEW».
Что это означает для клиентов ПУМБ?
• банк продлил срок действия договоров на 3 месяца
• банк не будет выносить задолженность на просрочку (т.е. просрочка не повлияет на кредитную историю клиентов)
• банк не будет начислять штрафы и повышенные проценты за непогашенную задолженность
• банк упразднил обязательное внесение тела кредита и уменьшил обязательный платеж на 3 месяца.
Кредитные каникулы для клиентов – физических лиц
На активацию кредитных каникул сотрудникам банка нужно несколько дней. Клиенты получат Push или Viber-сообщение о подключении сервиса.
Кредитные каникулы для клиентов – физических лиц
Все будет Украина!
По материалам: ПУМБ
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