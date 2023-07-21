Кредитная история: эксперт рассказал, как пригодятся данные телекоммуникационных операторов — Finance.ua

Кредитная история: эксперт рассказал, как пригодятся данные телекоммуникационных операторов Сегодня 19:00 — Фондовый рынок

Кредитная история: эксперт рассказал, как пригодятся данные телекоммуникационных операторов

Чем больше данных в скоринговой модели, тем точнее она и дает более правильный прогноз. Данные эти должны быть разнообразными, не только финансовыми, как, например, кредитная история, ведь много информации описывает профиль клиента. И здесь пригодятся данные телекоммуникационных операторов.

Об этом во время Ukrainian Credit Conference рассказал Big Data Product Manager компании Киевстар Игорь Луценко.

«Абонент живет своей жизнью и оставляет цифровой след в базе мобильного оператора. И то, как он эту жизнь проживает, с точки зрения телеком-данных прекрасно описывает его поведение. На основе этих данных мы можем достаточно точно прогнозировать будущее этого абонента. Нужно знать только номер телефона», — сказал он.

Какие данные видит оператор

Основные данные, которые собирают операторы связи и участвуют в скоринговых моделях, по словам Луценко:

1. Модель устройства и все его характеристики: мощности процессоров, разрешение экрана, операционная система и т. д.

«Они характеризуют абонента. Эти данные определенно влияют на расчет вероятности дефолта», — объясняет эксперт.

2. Срок жизни абонента — когда впервые была включена SIM-карта.

«Очевидно, если SIM-карта была активирована за 5 минут до того, как с ней пришли за кредитом, это, наверное, не ОК. Если SIM-карта у абонента 5 или более лет — означает, что это точно не фрод, абонент достаточно долго с этим номером, и соответственно он не захочет от него отказываться. Это с более надежной стороны характеризует абонента» — рассказал Игорь Луценко.

3. Основные телеком-услуги.

Луценко говорит, что абоненты звонят и принимают звонки, отправляют SMS и получают SMS из разных альфа-имен от разных организаций, что тоже определенным образом характеризует, какую жизнь проживает этот абонент.

4. Мобильность.

Это о том, как передвигается абонент в широком смысле. Условно сидит на одном месте, скажем, дом-работа. Или с утра путешествие в одну точку, вечером — поездка в другую. Плюс к этому перемещению внутри города, страны, выезд за границу. То есть как часто, надолго ли, пользуется ли услугами роуминга, сколько на них тратит и т. д. ", — объясняет представитель Киевстар.

5. Использование связи в долг.

Киевстар дает возможность по окончании средств на счете получить определенную сумму для оплаты звонков или сообщений. И то, как абонент пользуется такой услугой, отлично его характеризует. В плане скоринга здесь интересна платежная дисциплина.

6. Интернет-трафик.

«Абоненты ходят на разные сайты, пользуются разными приложениями, используют разные сервисы. Это также дает определенные характеристики абоненту. С приходом 4G интернет-трафик — актуальный источник данных, ведь количество абонентов, пользующихся интернетом, существенно увеличилось», — пояснил эксперт.

7. Круг общения абонента

«Все характеристики, которые я озвучил раньше, есть не только у самого абонента, но и у тех, с кем он общается. Условно, у абонента есть топ-5 контактов, с которыми он чаще всего коммуницирует. Мы смотрим характеристики этих контактов. Это сильная характеристика, ведь круг общения дополняет оценку самого пользователя», — рассказал Луценко.

Что это дает

Обрабатывать все эти данные вручную — нереально, поэтому на помощь приходят специальные алгоритмы, искусственный интеллект, инструменты машинного обучения.

Анализируя абонентов, вернувших кредит и не вернувших его, система находит определенные закономерности, придает им вес, и таким образом получается супер-бал, выражающий вероятность дефолта.

«Очень упрощенно: искусственный интеллект смотрит на абонентов, не вернувших кредит. У них какая-то условная операционная система Брэдбери ОС. То есть все, кто с этой операционной системой брали кредиты, не возвращали их, а те, кто с iPhone брали — вернули. Соответственно, если человек с iPhone придет за кредитом, он, вероятнее всего, его вернет. В жизни, конечно, все сложнее, но, в общем-то, идея именно такая — найти то, что объединяет группы абонентов», — объяснил представитель Киевстар.

С набором этих данных можно рассчитывать не только вероятность дефолта. Луценко в качестве примера привел еще следующие возможности использования данных:

сумма кредита;

оценка номеров, которые предоставлены как альтернативные связи;

обнаружение мошенников;

более эффективная работа с базой должников;

привлечение клиентов.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.