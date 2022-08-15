Кредит в 5 млрд долларов от МВФ поможет привлечь новую финпомощь в Украину, — Reuters — Finance.ua
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Кредит в 5 млрд долларов от МВФ поможет привлечь новую финпомощь в Украину, — Reuters

Казна и Политика
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Кредит в 5 млрд долларов от МВФ поможет привлечь новую финпомощь в Украину, — Reuters
Кредит в 5 млрд долларов от МВФ поможет привлечь новую финпомощь в Украину, — Reuters
Получение кредита в 5 млрд долларов от МВФ поможет убедить иностранных кредиторов в том, что макроэкономическая ситуация Украины находится под контролем.
Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко, сообщает Reuters.
Новое финансирование от Международного валютного фонда послужит сигналом для большего пакета финансовой помощи в размере 15-20 млрд долларов, который поможет Украине пережить экономический кризис, вызванный вторжением россии.
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«Программа МВФ в размере 5 млрд долларов будет соответствовать более ранним уровням финансирования и может стать катализатором для привлечения средств из других источников, включая ЕС, казначейство (США. — Ред.) и другие страны», — заявил Устенко.
Устенко также отметил, что Украина надеется быстро продвинуться вперед в переговорах с МВФ с целью достижения предварительного соглашения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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