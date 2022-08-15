Кредит в 5 млрд долларов от МВФ поможет привлечь новую финпомощь в Украину, — Reuters Сегодня 11:35 — Казна и Политика

Кредит в 5 млрд долларов от МВФ поможет привлечь новую финпомощь в Украину, — Reuters

Получение кредита в 5 млрд долларов от МВФ поможет убедить иностранных кредиторов в том, что макроэкономическая ситуация Украины находится под контролем.

Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко, сообщает Reuters

Новое финансирование от Международного валютного фонда послужит сигналом для большего пакета финансовой помощи в размере 15-20 млрд долларов, который поможет Украине пережить экономический кризис, вызванный вторжением россии.

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«Программа МВФ в размере 5 млрд долларов будет соответствовать более ранним уровням финансирования и может стать катализатором для привлечения средств из других источников, включая ЕС, казначейство (США. — Ред.) и другие страны», — заявил Устенко.

Устенко также отметил, что Украина надеется быстро продвинуться вперед в переговорах с МВФ с целью достижения предварительного соглашения.

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