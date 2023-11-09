Красный Крест выдает бесплатные наборы продуктов — как можно получить помощь Сегодня 20:02 — Личные финансы

Красный Крест выдает бесплатные наборы продуктов — как можно получить помощь

в Тернополе. Об этом Тернопольская городская организация Общества Красного Креста выдает продуктовые наборы для ВПЛОб этом сообщают в аккаунте представительства в Facebook.

Кто может получить

Помощь могут получить украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий и находятся на территории Тернопольской городской громады.

Семьи ВПЛ, которые продолжают прибывать в Тернопольскую громаду, могут получить:

продуктовые наборы,

средства гигиены,

посуду,

одеяла,

средства детской гигиены,

питание для детей,

спальные наборы.

Как получить гуманитарную помощь

Чтобы получить гуманитарные наборы, нужно посетить офис организации:

адрес: Тернополь, ул. Госпитальная, 2;

телефон: 067 173 44 56.

По данным Тернопольского представительства Красного Креста, с начала 2023 года 8012 человек со статусом ВПЛ получили помощь от организации на сумму 11 838 908 гривен.

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На пенсии По материалам:

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