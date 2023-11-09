Красный Крест выдает бесплатные наборы продуктов — как можно получить помощь — Finance.ua
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Красный Крест выдает бесплатные наборы продуктов — как можно получить помощь

Личные финансы
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Красный Крест выдает бесплатные наборы продуктов — как можно получить помощь
Красный Крест выдает бесплатные наборы продуктов — как можно получить помощь
Тернопольская городская организация Общества Красного Креста выдает продуктовые наборы для ВПЛ в Тернополе. Об этом сообщают в аккаунте представительства в Facebook.

Кто может получить

Помощь могут получить украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий и находятся на территории Тернопольской городской громады.
Семьи ВПЛ, которые продолжают прибывать в Тернопольскую громаду, могут получить:
  • продуктовые наборы,
  • средства гигиены,
  • посуду,
  • одеяла,
  • средства детской гигиены,
  • питание для детей,
  • спальные наборы.

Как получить гуманитарную помощь

Чтобы получить гуманитарные наборы, нужно посетить офис организации:
  • адрес: Тернополь, ул. Госпитальная, 2;
  • телефон: 067 173 44 56.
По данным Тернопольского представительства Красного Креста, с начала 2023 года 8012 человек со статусом ВПЛ получили помощь от организации на сумму 11 838 908 гривен.
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По материалам:
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