Красный Крест выдает бесплатные наборы продуктов — как можно получить помощь
Тернопольская городская организация Общества Красного Креста выдает продуктовые наборы для ВПЛ в Тернополе. Об этом сообщают в аккаунте представительства в Facebook.
Кто может получить
Помощь могут получить украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий и находятся на территории Тернопольской городской громады.
Семьи ВПЛ, которые продолжают прибывать в Тернопольскую громаду, могут получить:
- продуктовые наборы,
- средства гигиены,
- посуду,
- одеяла,
- средства детской гигиены,
- питание для детей,
- спальные наборы.
Как получить гуманитарную помощь
Чтобы получить гуманитарные наборы, нужно посетить офис организации:
- адрес: Тернополь, ул. Госпитальная, 2;
- телефон: 067 173 44 56.
По данным Тернопольского представительства Красного Креста, с начала 2023 года 8012 человек со статусом ВПЛ получили помощь от организации на сумму 11 838 908 гривен.
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