Крабовый промысел в рф может остановиться из-за сокращения экспорта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крабовый промысел в рф может остановиться из-за сокращения экспорта

Сегодня 22:33
18
Запрет США на импорт краба из рф начнет действовать с середины июня, но российские добытчики из-за разрушенной логистики уже столкнулись с трудом с отгрузкой продукции за границу.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
На долю США и ЕС приходилась почти половина экспорта крабов.
"Перенаправить освободившиеся объемы на внутренний рынок компании не могут из-за существующих в россии жестких требований по содержанию природного мышьяка в переработанном улове. Потребителям из Азии нужен живой краб, который способны обеспечить не все экспортеры.
Производители пока видят один выход — приостановить промысел. В целом для рыбной отрасли ограничение внешних рынков чревато потерей, по подсчетам экспертов, более $4 млрд в год", — говорится в статье.
По словам участников рынка, сложности с поставками в США и ЕС, на долю которых приходилось до 48% всего экспорта крабов, начались сразу после введенных в марте США санкций, хотя срок вступления в силу наступает только 23 июня.
«Уже невозможен экспорт даже по ранее заключенным контрактам, поскольку разрушена логистика», — объясняют собеседники.
Компании из Северного бассейна не могут отправлять в Азию живого краба из-за удаленности рынков сбыта, отмечают эксперты.
Неофициально участники рынка говорят, что сейчас нет другого выхода, кроме прекращения промысла краба.
В Росрыболовстве признают проблему с экспортом, но риска заморозки промысла не видят, добавляет издание.
В ведомстве сообщили, что вместе с компаниями ищут альтернативные рынки сбыта.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.