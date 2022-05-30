Крабовый промысел в рф может остановиться из-за сокращения экспорта — Finance.ua

На долю США и ЕС приходилась почти половина экспорта крабов.
"Перенаправить освободившиеся объемы на внутренний рынок компании не могут из-за существующих в россии жестких требований по содержанию природного мышьяка в переработанном улове. Потребителям из Азии нужен живой краб, который способны обеспечить не все экспортеры.
Производители пока видят один выход — приостановить промысел. В целом для рыбной отрасли ограничение внешних рынков чревато потерей, по подсчетам экспертов, более $4 млрд в год", — говорится в статье.
По словам участников рынка, сложности с поставками в США и ЕС, на долю которых приходилось до 48% всего экспорта крабов, начались сразу после введенных в марте США санкций, хотя срок вступления в силу наступает только 23 июня.
«Уже невозможен экспорт даже по ранее заключенным контрактам, поскольку разрушена логистика», — объясняют собеседники.
Компании из Северного бассейна не могут отправлять в Азию живого краба из-за удаленности рынков сбыта, отмечают эксперты.
Неофициально участники рынка говорят, что сейчас нет другого выхода, кроме прекращения промысла краба.
В Росрыболовстве признают проблему с экспортом, но риска заморозки промысла не видят, добавляет издание.
В ведомстве сообщили, что вместе с компаниями ищут альтернативные рынки сбыта.