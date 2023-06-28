KPMG сокращает 5% рабочих мест в США в рамках новой волны увольнений — Finance.ua

KPMG сокращает 5% рабочих мест в США в рамках новой волны увольнений Сегодня 22:41 — Фондовый рынок

KPMG сокращает 5% рабочих мест в США в рамках новой волны увольнений

Аудиторский гигант «Большой четверки» KPMG увольняет 5% своих американских сотрудников после того, как компания испытала на себе «экономические невзгоды в сочетании с исторически низким уровнем оттока кадров».

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

В конце прошлого финансового года фирма насчитывала более 39 тысяч сотрудников в США.

KPMG, которая в феврале сократила около 2% своей рабочей силы в США, как пишет Financial Times, стала первой из четырех крупнейших мировых аудиторских фирм, сокративших рабочие места в США.

Последний раунд сокращения рабочих мест продлится до конца 2023 финансового года, сообщили в компании.

«Мы не воспринимаем это решение легкомысленно. Однако мы считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам нашей фирмы и обеспечит нам дальнейший успех в будущем», — говорится в сообщении KPMG, отправленном по электронной почте.

В апреле американское подразделение Ernst & Young сократило 5% своей рабочей силы. Deloitte также сообщила о сокращении рабочих мест.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.