KPMG сокращает 5% рабочих мест в США в рамках новой волны увольнений — Finance.ua
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KPMG сокращает 5% рабочих мест в США в рамках новой волны увольнений

Фондовый рынок
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KPMG сокращает 5% рабочих мест в США в рамках новой волны увольнений
KPMG сокращает 5% рабочих мест в США в рамках новой волны увольнений
Аудиторский гигант «Большой четверки» KPMG увольняет 5% своих американских сотрудников после того, как компания испытала на себе «экономические невзгоды в сочетании с исторически низким уровнем оттока кадров».
Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.
В конце прошлого финансового года фирма насчитывала более 39 тысяч сотрудников в США.
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KPMG, которая в феврале сократила около 2% своей рабочей силы в США, как пишет Financial Times, стала первой из четырех крупнейших мировых аудиторских фирм, сокративших рабочие места в США.
Последний раунд сокращения рабочих мест продлится до конца 2023 финансового года, сообщили в компании.
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«Мы не воспринимаем это решение легкомысленно. Однако мы считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам нашей фирмы и обеспечит нам дальнейший успех в будущем», — говорится в сообщении KPMG, отправленном по электронной почте.
В апреле американское подразделение Ernst & Young сократило 5% своей рабочей силы. Deloitte также сообщила о сокращении рабочих мест.

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По материалам:
Економічна Правда
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