Котировки среднесрочных и долгосрочных евробондов Украины опустились до новых минимумов — Finance.ua

Котировки среднесрочных и долгосрочных евробондов Украины опустились до новых минимумов

Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Цены долларовых еврооблигаций Украины на фоне военного обострения на Донбассе и перспектив признания РФ «Л/ДНР» в пределах Луганской и Донецкой областей снова упали, и это падение сильнее всего коснулось среднесрочных (примерно на 3%) и долгосрочных (на 4%) бумаг.

По информации Bloomberg на 18:00, доходность к погашению самых коротких бумаг с погашением в сентябре этого года повысилась до 24,4% против 21,3% на конец прошлой недели.

Бумаги с погашением в 2023-2024 годах котировались с доходностью 16,9-18% по сравнению с 15,2-15,8% в пятницу.

Ставка по еврооблигациям с погашением в 2025 году увеличилась до 14,9%, в 2026 — до 13,5%, что на 0,9 процентных пункта (п. п.) выше значения на конец прошлой недели.

Доходность еврооблигаций с погашением в 2027-2029 годах выросла в понедельник на 0,7-0,8 п. п. — до 12,6-12,2%, а «самых длинных» долларовых бумаг с погашением в 2032-2033 годах — на 0,6 п. п., до 11,6–11,5% годовых.

Цена двух выпусков еврооблигаций в евро упала на 18:00 на 3,1-3,4%, что привело к росту ставок бумаг с погашением в 2026 году на 0,9 п. п. — до 13,8%, а с погашением в 2030 году — на 0,6 п. п., до 10% годовых.

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