Котировки среднесрочных и долгосрочных евробондов Украины опустились до новых минимумов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Котировки среднесрочных и долгосрочных евробондов Украины опустились до новых минимумов

Сегодня 11:33Казна и Политика
689
Котировки среднесрочных и долгосрочных евробондов Украины опустились до новых минимумов
Цены долларовых еврооблигаций Украины на фоне военного обострения на Донбассе и перспектив признания РФ «Л/ДНР» в пределах Луганской и Донецкой областей снова упали, и это падение сильнее всего коснулось среднесрочных (примерно на 3%) и долгосрочных (на 4%) бумаг.
По информации Bloomberg на 18:00, доходность к погашению самых коротких бумаг с погашением в сентябре этого года повысилась до 24,4% против 21,3% на конец прошлой недели.
Бумаги с погашением в 2023-2024 годах котировались с доходностью 16,9-18% по сравнению с 15,2-15,8% в пятницу.
Ставка по еврооблигациям с погашением в 2025 году увеличилась до 14,9%, в 2026 — до 13,5%, что на 0,9 процентных пункта (п. п.) выше значения на конец прошлой недели.
Доходность еврооблигаций с погашением в 2027-2029 годах выросла в понедельник на 0,7-0,8 п. п. — до 12,6-12,2%, а «самых длинных» долларовых бумаг с погашением в 2032-2033 годах — на 0,6 п. п., до 11,6–11,5% годовых.
Цена двух выпусков еврооблигаций в евро упала на 18:00 на 3,1-3,4%, что привело к росту ставок бумаг с погашением в 2026 году на 0,9 п. п. — до 13,8%, а с погашением в 2030 году — на 0,6 п. п., до 10% годовых.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.