Косвенные убытки от войны увеличились еще на 10 млрд долларов, — Минагрополитики Сегодня 08:32

Российское вторжение в Украину принесло колоссальные прямые и косвенные убытки в агросекторе. По предварительным оценкам, агросектору нанесен прямой ущерб более чем на 4 миллиарда долларов США. Косвенные убытки составляют более 35 млрд.

Об этом сообщили в Минагрополитике.

«С момента предыдущего обзора косвенные убытки увеличились на 10 млрд и достигают 35 млрд долларов. Это означает, что аграрии не посеяли озимые культуры, соответственно, не соберут урожай следующим летом, даже на деоккупированных территориях. Эти убытки будут зафиксированы», — отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он добавил, что на косвенные убытки влияет и вызванный обстрелами энергетический кризис и усложненная логистика, что повлекло за собой уменьшение цены на украинскую продукцию, соответственно — производители не получат прибыли. Поэтому сейчас Украина вместе с международными экспертами производит фиксацию доказательств преступлений, связанных с хищением украинской сельскохозяйственной продукции, умышленным уничтожением гражданской инфраструктуры, связанной с производством и распределением продуктов питания.

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«Уничтоженные ресурсы будут оцениваться по их балансовой стоимости. Та техника могла бы еще ездить, но уже нужно покупать новую. К сожалению, мультипликатор отрицательный. Мы надеемся на положительное решение ООН по репарациям. Уверены, что украинским фермерам удастся компенсировать все убытки», — добавил замминистра.

Относительно ситуации на продовольственном рынке, в частности, роста цены на яйца, основные овощи на фрукты, Высоцкий отметил, что на цену повлияло несколько факторов: захват территорий и производственных мощностей, похищение российской стороной украинской продукции, разрушение инфраструктуры и уничтожение поголовья. Выросли цены на овощи и фрукты, мясную продукцию. Но, как заверил Тарас Высоцкий, оснований для волнений по поводу доступности базовых продуктов пока нет.

«Продуктов будет достаточно, и они будут доступны. За этот период у нас возник ситуативный дефицит двух продуктов — гречки и яиц. Аграрии посеяли больше площадей, собрали 150 тыс. тонн гречки (при внутреннем потреблении 110 тыс. тонн), проблема дефицита закрыта, цена на крупу упала. Из-за уничтожения поголовья кур возник ситуативный дефицит яиц. Производители уже увеличивают поголовье, обещают увеличить его на треть к новому году, что приведет к стабилизации цены. Мы видим, что оптовая цена уже снижается. Скоро это ощутят и розничные покупатели», — заверил Высоцкий.

По его словам, на ценообразование будут существенно влиять несколько факторов: инфляция и ситуация с энергетикой. Уничтожение объектов критической инфраструктуры существенно отражается на рынке продуктов питания.

«Энергетический кризис имеет негативные последствия для агросектора. Поскольку это вопрос хранения, обработки и т.д. К примеру, фрукты нуждаются в контролируемых температурах при хранении. Сегмент, чувственный к электроэнергии, может показать колебания. На крупы, масличные и другие виды продукции увеличения цен не предвидится», — отметил Высоцкий.

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