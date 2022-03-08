Косметика Estee Lauder исчезнет из россии — Finance.ua

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Косметика Estee Lauder исчезнет из россии

Сегодня 21:55Фондовый рынок
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Производитель косметики Estee Lauder полностью прекратит продажи в россии, закроет магазины и прекратит поставки своей продукции российским ритейлерам.
Об этом говорится в сообщении компании.
«После того, как на прошлой неделе мы приостановили бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в россии, мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в РФ, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки в любой из наших розничных продавцов в россии», — говорится в сообщении.
Компания сконцентрировалась на помощи своим сотрудникам в Украине и всем украинцам.
«Estée Lauder опустошены трагическим вторжением россии в Украину. Мы поддерживаем всех тех, кто страдает, включая наших сотрудников, их семьи и народ Украины. Компания продолжает предпринимать значительные шаги для поддержки безопасности наших сотрудников в Украине, включая сохранение всех компенсаций, поддержание регулярной связи, а также предложение помощи в переезде тем, кто выберет эту меру поддержки», — говорится в сообщении.
Благотворительный фонд компаний Estée Lauder уже выделил 1 миллион долларов на оказание помощи в Украине.
Программа благотворительных пожертвований ELC Good Works будет удваивать соответствующие пожертвования сотрудников различным некоммерческим организациям по оказанию помощи в Украине и соседних странах.
По материалам: Економічна Правда
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