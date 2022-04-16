Косметическая сеть L'Occitane закрывает свои российские магазины и сайт — Finance.ua

Французская косметическая сеть L’Occitane закрывает все свои магазины в рф и останавливает работу сайта.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компания отметила, что решительно осуждает неоправданное вторжение россии в Украину. В последние недели компания сократила бизнес-операции в россии и приостановила инвестиции и планы расширения и приостановила продажи в россию.
«Учитывая огромные человеческие страдания вследствие эскалации в Украине и для защиты сотрудников во всем мире от потенциальной общественной агрессии, мы решили закрыть собственные магазины и веб-сайты электронной коммерции в россии», — говорится в заявлении.