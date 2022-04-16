Косметическая сеть L'Occitane закрывает свои российские магазины и сайт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Косметическая сеть L'Occitane закрывает свои российские магазины и сайт

Сегодня 16:44Фондовый рынок
15
Французская косметическая сеть L’Occitane закрывает все свои магазины в рф и останавливает работу сайта.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компания отметила, что решительно осуждает неоправданное вторжение россии в Украину. В последние недели компания сократила бизнес-операции в россии и приостановила инвестиции и планы расширения и приостановила продажи в россию.
«Учитывая огромные человеческие страдания вследствие эскалации в Украине и для защиты сотрудников во всем мире от потенциальной общественной агрессии, мы решили закрыть собственные магазины и веб-сайты электронной коммерции в россии», — говорится в заявлении.
Отмечается, продолжит выплачивать зарплату российским работникам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.