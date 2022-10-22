Корпорация Microsoft собирается сократить около 1000 сотрудников в нескольких подразделениях — Finance.ua

Корпорация Microsoft собирается сократить около 1000 сотрудников в нескольких подразделениях Сегодня 04:00 — Фондовый рынок

Корпорация Microsoft собирается сократить около 1000 сотрудников в нескольких подразделениях.

Об этом сообщают Axios и Business Insider со ссылкой на источники в компании. Издание пишет, что сокращение, в частности, охватит такие департаменты, как Xbox и Edge.

В электронном письме MarketWatch представитель Microsoft подтвердил эту информацию: «Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и соответственно вносим структурные корректировки». В компании также добавили, что будут продолжать инвестировать в свой бизнес и нанимать в ключевых областях роста в следующем году.

Microsoft планирует обнародовать квартальные доходы 25 октября.

Шесть крупнейших технологических компаний США потеряли более $500 млрд во вторник после того, как был опубликован отчет об инфляции в стране.

Капитализация Microsoft уменьшилась на $109,33 млрд, акции компании упали на 5,5%, что является рекордом с сентября 2020 года. Недавний отчет KPMG показывает, что 51% опрошенных генеральных директоров заявили, что рассматривают возможность сокращения рабочих мест в ближайшие шесть месяцев.

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