Корпорация Microsoft собирается сократить около 1000 сотрудников в нескольких подразделениях — Finance.ua
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Корпорация Microsoft собирается сократить около 1000 сотрудников в нескольких подразделениях

Фондовый рынок
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Корпорация Microsoft собирается сократить около 1000 сотрудников в нескольких подразделениях.
Об этом сообщают Axios и Business Insider со ссылкой на источники в компании. Издание пишет, что сокращение, в частности, охватит такие департаменты, как Xbox и Edge.
В электронном письме MarketWatch представитель Microsoft подтвердил эту информацию: «Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и соответственно вносим структурные корректировки». В компании также добавили, что будут продолжать инвестировать в свой бизнес и нанимать в ключевых областях роста в следующем году.
Microsoft планирует обнародовать квартальные доходы 25 октября.
Шесть крупнейших технологических компаний США потеряли более $500 млрд во вторник после того, как был опубликован отчет об инфляции в стране.
Капитализация Microsoft уменьшилась на $109,33 млрд, акции компании упали на 5,5%, что является рекордом с сентября 2020 года. Недавний отчет KPMG показывает, что 51% опрошенных генеральных директоров заявили, что рассматривают возможность сокращения рабочих мест в ближайшие шесть месяцев.
По материалам:
ua.news
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