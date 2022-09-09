Корейские ученые разработали татуировку, которая мониторит состояние здоровья — Finance.ua
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Корейские ученые разработали татуировку, которая мониторит состояние здоровья

Технологии&Авто
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Теперь татуировка может быть не только способом самовыражения и украшением тела.
Ученые из Корейского передового института науки и технологий создали из жидкого металла и углеродных нанотрубок инновационные электронные чернила. Они помогают отслеживать состояние здоровья людей и функционируют как биоэлектрод.
Об этом пишет издание Reuters, пишет news.uaportal.com.
Корейские ученые разработали татуировку, которая мониторит состояние здоровья
После набивки тату подключают к устройству электрокардиограммы или к биосенсору. Это делается для того, чтобы выявить у человека возможные проблемы со здоровьем.
Набивка будет посылать на монитор данные о частоте сердечных сокращений человека, а также о глюкозе и лактате в крови. Если пациент пожелает — монитор с данными о его здоровье можно разместить у него дома.
Исследователи утверждают, что новые чернила неинвазивны и содержат галлий (серебристый металл, который используют в полупроводниках и термоментах). «Когда чернила наносят на кожу, то татуировка не стирается даже при трении», — говорят в институте. В дальнейшем исследователи хотят вовсе отказаться от биосенсоров.
«В будущем мы хотим подключить беспроводной чип, который связывается с чернилами. Так мы сможем коммуницировать и передавать сигнал между телом и обратно к внешнему устройству», — поделился планами руководитель проекта профессор Стив Парк.
По материалам:
Finance.ua
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