Корейская полиция сможет конфисковывать криптовалюту в качестве оплаты штрафов — Finance.ua
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Корейская полиция сможет конфисковывать криптовалюту в качестве оплаты штрафов

Финтех и Карты
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Корейская полиция сможет конфисковывать криптовалюту в качестве оплаты штрафов
Корейская полиция сможет конфисковывать криптовалюту в качестве оплаты штрафов
Полиция Южной Кореи получила новые экспериментальные полномочия — теперь правоохранители могут конфисковывать криптовалюту у отказывающихся заплатить штраф.
В общей сложности выявленные нарушители задолжали государству 763 000 долларов США, и уже у минимум одного гражданина Кореи забрали токены, когда он не уплатил штраф за нарушение ПДД.
Корейские СМИ также сообщают, что еще один злостный неплательщик штрафов владел криптовалютой на сумму 38 000 долларов, в то время как его задолженность достигала около 2000 долларов.
По словам национального полицейского агентства Южной Кореи Joongboo Ilbo, ведомство проводит пилотный проект «изъятия криптовалютных активов» в штаб-квартире полиции города Гунпо в провинции Кёнги. В рамках проекта офицеры полиции получили приказ проверить, владеют ли лица, вовремя не платящие штрафы, токенами на государственных криптовалютных биржах. Если информация подтверждается, полисмены получают полномочия замораживать криптовалютные кошельки и получать ордера, позволяющие конфисковать монеты.
В случае успешности пилотного проекта, правительство Южной Кореи внедрит такие полномочия для полицейских отделений по всей стране.

Криптовалюты и мошенничество

По материалам:
noworries
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