Контроль здоровья и эмоций: Apple разрабатывает новое приложение на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

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Контроль здоровья и эмоций: Apple разрабатывает новое приложение на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Контроль здоровья и эмоций: Apple разрабатывает новое приложение на основе искусственного интеллекта
Контроль здоровья и эмоций: Apple разрабатывает новое приложение на основе искусственного интеллекта
Компания Apple работает над внедрением программы контроля здоровья и отслеживания эмоций на основе искусственного интеллекта. Новый сервис под названием Quartz разработан, чтобы мотивировать пользователей заниматься спортом, улучшить пищевые привычки и помочь им лучше спать.
Идея состоит в том, чтобы использовать искусственный интеллект и данные из Apple Watch, вносить предложения и создавать обучающие программы, адаптированные к конкретным пользователям, пишет Вloomberg.
Инициатива Quartz напоминает LumiHealth — сервис, который Apple запустила в партнерстве с правительством Сингапура в 2020 году, однако собственная разработка Apple будет предусматривать ежемесячную плату пользователям и многие другие цифровые предложения.
В компании отмечают, что запуск разработки запланирован на следующий год. Проектом руководят несколько групп Apple, включая отдел здравоохранения, Siri и AI, а также отдел услуг.
В ближайшее время Apple планирует впервые выпустить версию приложения для здоровья iPhone для iPad. Изменение, которое позволит пользователям видеть результаты электрокардиограмм и другие данные о здоровье в большем формате, планируется включить как часть iPadOS 17 уже в этом году.
Сообщается, что приложение будет служить порталом для пользователей, чтобы обмениваться информацией со своими врачами.
Издание отмечает, что в программу будут добавлены и инструменты для отслеживания эмоций и управления состояниями зрения, такими как близорукость. Начальная версия трекера эмоций позволит пользователям регистрировать свое настроение, отвечать на вопросы о своем дне и сравнивать результаты со временем.
В будущем Apple надеется, что iPhone сможет использовать алгоритмы для определения настроения пользователя через его язык, слова, которые они ввели, и другие данные на их устройствах.
Также Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать приложения на iPhone и iPad не только из App Store, но и из других источников.

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