"Контракты нужно соблюдать". Германия и Франция не будут платить за газ в рублях — Finance.ua
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"Контракты нужно соблюдать". Германия и Франция не будут платить за газ в рублях

Сегодня 17:45Энергетика
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Германия и Франция не будут платить за российских газ в рублях. Европейские страны считают, что российская сторона должна соблюдать контракты, в которых не прописана оплата в этой валюте.
Об этом сообщает Die Welt.
«Контракты должны соблюдаться, все стороны, которые я слышал, согласны с этим», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
Он уточнил, что для Германии и Франции крайне важно, чтобы все условия контрактов соблюдались.
«Для нас важно дать сигнал: мы не позволим путину нас шантажировать», — добавил он.
Такой же точки зрения придерживается министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Договоры в евро должны быть оплачены в евро и будут оплачиваться в евро», — отметил он.
Напомним, президент россии путин подписал указ, согласно которому все расчеты за газ с европейскими странами должны перевести в рубли. По его словам, для этого покупателям предлагается открыть рублевые счета в российских банках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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