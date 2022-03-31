"Контракты нужно соблюдать". Германия и Франция не будут платить за газ в рублях — Finance.ua

"Контракты нужно соблюдать". Германия и Франция не будут платить за газ в рублях

Сегодня 17:45 — Энергетика

Германия и Франция не будут платить за российских газ в рублях. Европейские страны считают, что российская сторона должна соблюдать контракты, в которых не прописана оплата в этой валюте.

Об этом сообщает Die Welt

«Контракты должны соблюдаться, все стороны, которые я слышал, согласны с этим», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он уточнил, что для Германии и Франции крайне важно, чтобы все условия контрактов соблюдались.

«Для нас важно дать сигнал: мы не позволим путину нас шантажировать», — добавил он.

Такой же точки зрения придерживается министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Договоры в евро должны быть оплачены в евро и будут оплачиваться в евро», — отметил он.

Напомним, президент россии путин подписал указ , согласно которому все расчеты за газ с европейскими странами должны перевести в рубли. По его словам, для этого покупателям предлагается открыть рублевые счета в российских банках.

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