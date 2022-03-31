"Контракты нужно соблюдать". Германия и Франция не будут платить за газ в рублях — Finance.ua

«Контракты должны соблюдаться, все стороны, которые я слышал, согласны с этим», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
Он уточнил, что для Германии и Франции крайне важно, чтобы все условия контрактов соблюдались.
«Для нас важно дать сигнал: мы не позволим путину нас шантажировать», — добавил он.
Такой же точки зрения придерживается министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Договоры в евро должны быть оплачены в евро и будут оплачиваться в евро», — отметил он.
Напомним, президент россии путин подписал указ, согласно которому все расчеты за газ с европейскими странами должны перевести в рубли. По его словам, для этого покупателям предлагается открыть рублевые счета в российских банках.