Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключение — Finance.ua

Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключение

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Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключение

Кабинет Министров на период военного положения остановил конкурсы по отбору руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Однако это не касается членов наблюдательных советов государственных банков и «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», «Укрпочта», портов, аэропорта «Борисполь» и «Энергоатома».

Об этом свидетельствует постановление от 31 мая 2022 г. № 643

Согласно постановлению:

не проводится конкурсный отбор руководителей, глав исполнительных органов и членов наблюдательных советов субъектов государственного сектора экономики;

останавливается конкурсный отбор руководителей, глав исполнительных органов и членов наблюдательных советов хозяйствующих субъектов, объявленный до момента введения в действие военного положения;

назначение на должность руководителей и членов надзорных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, осуществляется субъектом управления объектами государственной собственности без конкурса по согласованию с Кабмином на срок, не превышающий срок действия военного положения и три месяца после его прекращение или отмены.

В то же время нормы постановления не применяются к проведению конкурсного отбора членов наблюдательных советов «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», «Укрпочта», государственных предприятий «Администрация морских портов Украины», «Международный аэропорт «Борисполь» и «Энергоатом», а также членов наблюдательных советов государственных банков.

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