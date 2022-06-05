Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключение — Finance.ua
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Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключение

Сегодня 14:26Казна и Политика
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Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключениеКонкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключение
Кабинет Министров на период военного положения остановил конкурсы по отбору руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Однако это не касается членов наблюдательных советов государственных банков и «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», «Укрпочта», портов, аэропорта «Борисполь» и «Энергоатома».
Об этом свидетельствует постановление от 31 мая 2022 г. № 643.
Согласно постановлению:
  • не проводится конкурсный отбор руководителей, глав исполнительных органов и членов наблюдательных советов субъектов государственного сектора экономики;
  • останавливается конкурсный отбор руководителей, глав исполнительных органов и членов наблюдательных советов хозяйствующих субъектов, объявленный до момента введения в действие военного положения;
  • назначение на должность руководителей и членов надзорных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, осуществляется субъектом управления объектами государственной собственности без конкурса по согласованию с Кабмином на срок, не превышающий срок действия военного положения и три месяца после его прекращение или отмены.
В то же время нормы постановления не применяются к проведению конкурсного отбора членов наблюдательных советов «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», «Укрпочта», государственных предприятий «Администрация морских портов Украины», «Международный аэропорт «Борисполь» и «Энергоатом», а также членов наблюдательных советов государственных банков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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