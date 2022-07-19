Конкурсная комиссия утвердила главу САП — Finance.ua

Конкурсная комиссия утвердила главу САП Сегодня 12:05 — Казна и Политика

Конкурсная комиссия утвердила главу САП, www.ukrinform.ua

Конкурсная комиссия утвердила Александра Клименко руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник, 19 июля.

Также комиссия приняла решение подать на рассмотрение генеральному прокурору представление о назначении Клименко на должность руководителя САП.

18 июля президент Владимир Зеленский призвал назначить глав САП и НАБУ. Утверждение нового руководства антикоррупционных органов очень важно, подчеркнул глава государства.

Александр Клименко родился в 1986 году. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове В марте 2010 года начал работу в органах внутренних дел в Киеве. С 2015 года Клименко работал старшим следователем в Нацполиции. Он расследовал дела по хищению имущества и средств, в том числе и на Укрзализныце.

В марте 2016 года Клименко принимал участие в конкурсе в Национальное антикоррупционное бюро и стал детективом, затем — старшим детективом, а в ноябре 2017 — руководителем отдела.

Он расследовал дела экс-нардепа Александра Онищенко, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и нынешнего замглавы Офиса президента Олега Татарова, отвечающего за направление правоохранительных органов. Он также возглавляет группу прокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

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