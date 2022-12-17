Конкурент Xiaomi занялся производством роботов — Finance.ua

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Конкурент Xiaomi занялся производством роботов

Фондовый рынок
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Компания Oppo, являющаяся конкурентом Xiaomi, готовит к премьере своего первого робота. Его презентация запланирована на 15 декабря. Робот-собака будет представлена широкой общественности на Oppo Inno Day.
Вендор из Поднебесной опубликовал в своем YouTube-канале видеоролик с роботизированным псом Qric. Название роботизированного механизма расшифровывается как Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, что в буквальном переводе означает «четвероногий робот с ИИ-контроллером».
Компания производитель позиционирует новинку в качестве робота-компаньона. В опубликованном на YouTube ролике показано взаимодействие роботизированного механизма с маленьким мальчиком.
Технические характеристики Qric компанией Oppo не раскрываются. На видео видно, что голова робота усеяна различными датчиками и камерами. Известно, что робот будет выпущен компанией-производителем тиражом 1 000 экземпляров. Стоимость Qric составит 1 550 USD.
По материалам:
prostomob
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