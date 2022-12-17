Конкурент Xiaomi занялся производством роботов — Finance.ua

Конкурент Xiaomi занялся производством роботов Сегодня 02:46 — Фондовый рынок

Компания Oppo, являющаяся конкурентом Xiaomi, готовит к премьере своего первого робота. Его презентация запланирована на 15 декабря. Робот-собака будет представлена широкой общественности на Oppo Inno Day.

Вендор из Поднебесной опубликовал в своем YouTube-канале видеоролик с роботизированным псом Qric. Название роботизированного механизма расшифровывается как Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, что в буквальном переводе означает «четвероногий робот с ИИ-контроллером».

Компания производитель позиционирует новинку в качестве робота-компаньона. В опубликованном на YouTube ролике показано взаимодействие роботизированного механизма с маленьким мальчиком.

Технические характеристики Qric компанией Oppo не раскрываются. На видео видно, что голова робота усеяна различными датчиками и камерами. Известно, что робот будет выпущен компанией-производителем тиражом 1 000 экземпляров. Стоимость Qric составит 1 550 USD.

prostomob По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.