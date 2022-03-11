Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларов — Finance.ua

Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларов
Сегодня 10:00 — Казна и Политика Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларов
Американский Сенат одобрил выделение 13,6 млрд долларов помощи Украине.
Как отмечается, около половины этой суммы направлено на вооружение и оснащение Украины, а также на расходы Пентагона на отправку американских войск в другие страны Восточной Европы.
Остальные суммы включают гуманитарную и экономическую помощь, укрепление обороны союзников в регионе и защиту их энергетических ресурсов и потребностей в кибербезопасности.
Документ направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Он сказал, что готов подписать законопроект.
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