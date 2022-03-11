Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларов — Finance.ua
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Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларов

Сегодня 10:00Казна и Политика
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Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларовКонгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларов
Американский Сенат одобрил выделение 13,6 млрд долларов помощи Украине.
Об этом сообщает «АР».
Как отмечается, около половины этой суммы направлено на вооружение и оснащение Украины, а также на расходы Пентагона на отправку американских войск в другие страны Восточной Европы.
Остальные суммы включают гуманитарную и экономическую помощь, укрепление обороны союзников в регионе и защиту их энергетических ресурсов и потребностей в кибербезопасности.
Документ направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Он сказал, что готов подписать законопроект.

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По материалам: Українська правда
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