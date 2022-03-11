Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларов — Finance.ua

Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларов

Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Конгресс США окончательно одобрил помощь Украине на 13,6 млрд долларов

Американский Сенат одобрил выделение 13,6 млрд долларов помощи Украине.

Об этом сообщает « АР ».

Как отмечается, около половины этой суммы направлено на вооружение и оснащение Украины, а также на расходы Пентагона на отправку американских войск в другие страны Восточной Европы.

Остальные суммы включают гуманитарную и экономическую помощь, укрепление обороны союзников в регионе и защиту их энергетических ресурсов и потребностей в кибербезопасности.

Документ направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Он сказал, что готов подписать законопроект.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью