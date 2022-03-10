Конгресс США обнародовал проект бюджета на 2022 год, планирует выделить $13,6 млрд на помощь Украине — Finance.ua

Конгресс США обнародовал проект бюджета на 2022 год, планирует выделить $13,6 млрд на помощь Украине

Сегодня 08:32 — Мир

Конгресс США обнародовал проект бюджета на 2022 год, планирует выделить $13,6 млрд на помощь Украине

Лидеры Конгресса США обнародовали законопроект о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год, предусматривающий военную и гуманитарную помощь Украине, а также выделение средств на борьбу с пандемией коронавируса.

Пакет финансовых мер объемом $1,5 трлн предусматривает выделение $13,6 млрд на помощь Украине. В то же время, примерно половина этой суммы будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны, остальное — на оборонные нужды Украины и союзников США в странах Балтии и Восточной Европе, пишет газета The Wall Street Journal.

Законопроект также определяет объемы расходов США на оборону и другие статьи расходов в 2022 году, он стал результатом многомесячных переговоров лидеров Демократической и Республиканской партий.

Документ, в частности, предусматривает выделение $730 млрд на финансирование необоронных проектов, что на $46 млрд больше, чем в 2021 году и является самым высоким показателем за четыре года. На оборонные расходы предусмотрено $782 млрд — на $42 млрд больше, чем годом ранее.

Кроме того, разработчики законопроекта предлагают выделить $15,6 млрд на борьбу с пандемией коронавируса и в США, и в других странах мира. Среди мероприятий — подготовка к возникновению новых штаммов коронавируса и очередному скачку количества заражений.

Палата представителей США, как ожидается, проведет голосование по законопроекту в среду и направит его на рассмотрение в Сенат. Предполагается, что проект получит одобрение обеих палат Конгресса США, поскольку в переговорах по его структуре участвовали лидеры обеих партий.

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