Конференция FinTech Ukraine 2022. Живая встреча лидеров экосистемы финтех — Finance.ua

Конференция FinTech Ukraine 2022. Живая встреча лидеров экосистемы финтех Сегодня 10:05 — Личные финансы

Конференция FinTech Ukraine 2022. Живая встреча лидеров экосистемы финтех

Устойчивость и стабильность бизнеса в условиях экстремальной неопределенности и бесконечного ряда форс-мажорных обстоятельств военного времени — это сверхсложная задача.

Сужается спрос на традиционные финансовые продукты и услуги из-за миграции и потери платежеспособности населения. Меняются приоритеты, предпочтения и требования потребителей. Корректируются правила ведения бизнеса, вводятся новые регуляторные требования и ограничения для компаний финансового сектора. Чтобы выстоять в новой реальности, бизнес должен быстро трансформироваться, перестраиваться, находить новые точки роста.

18 ноября в Киеве пройдет оффлайн конференция FinTech Ukraine 2022. Лидеры экосистемы финтех Украины соберутся под одной крышей для обсуждения вызовов настоящего времени и реальных путей их преодоления с помощью технологий будущего.

В течение одного дня участники получат концентрат информативных выступлений о новациях и трендах, двигающих финансовую отрасль вперед, как изменились потребности и портрет клиентов в условиях войны и как с этим работать, будущие планы регуляторной политики финтех направления, успешные кейсы банков и финансовых компаний по оптимизации бизнес процессов, внедрение новых продуктов и освоение новых рынков. А главное — возможность пообщаться вживую в кругу единомышленников и коллег.

Среди участников: регуляторы, представители наиболее прогрессивных банков, финансовых компаний, телеком и IT-отраслей, профессионалы по направлениям цифровой трансформации и поставщики инновационных финтех решений.

Во время мероприятия инсайтами поделятся:

основатель и CEO izibank, Анна Тигипко;

директор группы консультирования по вопросам IT и кибербезопасности, KPMG в Украине, Виталий Весельский;

руководитель по стратегическим партнерствам в Украине и Центральной Европе, Binance, Егор Аветисов;

CEO SalesDoubler Kazakhstan, Женис Мухиев;

СЕО MyCredit, Владислав Билан;

директор по развитию бизнеса Kantar, Кирилл Ежов;

руководитель проекта NEOBANK, Оксана Мунтян;

представители НБУ, ПВБКИ, ВАФК, Киевстар, Visa и других компаний.

Конференция FinTech Ukraine 2022 — это отличная возможность расширить свою сеть контактов, поделиться собственным опытом и прислушаться к советам экспертов и коллег.

Организаторы, популярные сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, расспрашивали о безопасности и комфорте участников конференции офлайн: локация для проведения мероприятия имеет бомбоубежище, оборудованное всеми необходимыми техническими средствами на случай воздушной тревоги или отключения электроэнергии. Место проведения конференции (в целях безопасности) не объявляется публично, зато сообщается каждому участнику индивидуально в его личном билете на мероприятие.

По желанию к конференции можно подключиться в удобном онлайн формате дистанционно или просмотреть запись видео в удобное время.

Оба формата участия доступны. Подробности о конференции и условиях участия — на сайте конференции по ссылке ниже.

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