«Конец империи»: украинские активисты создали NFT-коллекцию, чтобы помочь армии — Finance.ua

«Конец империи»: украинские активисты создали NFT-коллекцию, чтобы помочь армии

Сегодня 18:36 — Финтех и Карты

Сейчас каждый гражданин пытается внести свой вклад в победу Украины, прибегая ко всем возможным средствам: от постов в социальных сетях до раздачи продуктов, амуниции военным.

Так, группа молодых предпринимателей (Денис Нестеренко, Алекс Коваленко, Андрей Потийко и Александр Ахметов) создала свою благотворительную организацию «Трушная победа», где одним из способов сбора средств для нужд военных, ТРО и эвакуированных решила задействовать продажу коллекции NFT-изображений.

Денежные средства, направляемые в их фонд, используются, например, для закупки оборудования, амуниции, одежды, оплаты за доставку гуманитарных грузов, обеспечения питания для ТРО.

О коллекции. Коллекция, разработанная командой фонда, называется «Конец империи» и уже насчитывает 28 ежедневно пополняемых изображений. Она посвящена нынешним военным событиям. Например, первые 9 картинок — об острове Змеиный и знаменитой фразе о русском военном корабле.

Ознакомиться с коллекцией можно здесь — https://theendofempire.org/ Вся коллекция выставлена ​​на специальном аукционе, где ее можно купить.

Цены на некоторые изображения стартуют от $2000, а некоторые можно приобрести до $200.

Алгоритм покупки NFT-изображений:

нужно зарегистрироваться на сайте мировой криптовалютной биржи Binance;

пополнить там свой счет (кошелек), например приобрести криптовалюту Ethereum (ETH);

перейти на сайт аукциона, где можно принять участие в нем, приобрести коллекционные цифровые изображения — и тем самым внести свой вклад в общую победу.

Первый аукцион продаж NFT-коллекции «Конец империи» завершится 23 марта в 18:00, но в благотворительном объединении уверяют, что это только первый этап, коллекция постоянно обновляется и будут запущены новые аукционы.

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