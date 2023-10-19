Конец хаоса с ручной кладью: Lufthansa установит универсальные полки (фото) — Finance.ua
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Конец хаоса с ручной кладью: Lufthansa установит универсальные полки (фото)

Фондовый рынок
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Конец хаоса с ручной кладью: Lufthansa установит универсальные полки (фото)
Конец хаоса с ручной кладью: Lufthansa установит универсальные полки (фото)
Хаос на борту самолетов, когда пассажиры пытаются впихнуть ручную кладь в маленькие верхние отсеки, скорее всего уйдет в прошлое.
Как говорится в материале Mail Online, это связано с тем, что были выпущены новые виды сверхбольших верхних контейнеров. Новые контейнеры Airspace L от Airbus будут установлены на 38 самолетах A320 немецкого перевозчика Lufthansa в январе 2025 года.
Они обеспечивают на 60 процентов больше места для багажа, чем контейнеры А320 предыдущего поколения, позволяя разместить три дополнительных пакета на контейнер и вмещают пакеты размером 61 см (высота) x 38 см (ширина) x 25 см (глубина).
В Airbus заявили: «L Bins рассчитаны на модернизацию за три-пять дней, что является самым быстрым и экономически эффективным решением Airbus по модернизации А320».
В компании отметили, что использование крупных отсеков приведет к сокращению простоев самолетов. Кроме того, будет возможность разместить три дополнительных места для багажа в каждом контейнере, что повышает удобство для клиентов и экипажа при посадке и высадке.
Перевозчик добавил: «Контейнеры, изготовленные из сверхлегких и высокостойких композитных материалов, будут производиться компанией EFW (Elbe Flugzeugwerke GmbH)».
American Airlines стала первым заказчиком верхней багажной полки Airbus Airspace XL, в которую можно вместить чемоданы высотой до 60 см (24 дюйма) x 40 см в ширину (16 дюймов) x 25 см (10 дюймов) в глубину.
Компания American запустила Airspace XL на своем самолете Airbus A321 neo.
Для справки: норма провоза большой ручной клади на рейсах Ryanair составляет 55 см (высота) x 40 см (ширина) x 20 см (глубина).

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По материалам:
УНІАН
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