Концепция перестройки Кабмина: количество министерств уменьшат с 20 до 14 — Finance.ua

Концепция перестройки Кабмина: количество министерств уменьшат с 20 до 14
9 ноября на очередном совещании Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьерами и несколькими членами правительства была согласована очередная концепция перестройки Кабинета министров.
Об этом пишет ZN.ua.
В издании отметили, что количество министерств в Кабмине планируют сократить до 14. В настоящее время их имеется 20.
- Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединили между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий.
- Министерству культуры и информационной политики добавят решение вопроса европейской и евроатлантической интеграции и переименуют в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики.
- Министерство экономики, Министерство по стратегическим отраслям промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия объединят в Министерство экономического развития.
- Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) объединят в Министерство цифровой трансформации.
- Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики — Министерство по делам ветеранов и социальной политики.
- Министерство экологии сменит название на Министерство экологии и природных ресурсов.
Без изменений остаются:
- Министерство энергетики,
- Министерство иностранных дел,
- Министерство финансов,
- Министерство юстиции,
- Министерство внутренних дел,
- Министерство обороны,
- Министерство образования и науки,
- Министерство здравоохранения.
Также планируется отделить так называемый Центр правительства для координации стратегий и программ министерств. Он напрямую подчинен премьер-министру.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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