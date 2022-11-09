Концепция перестройки Кабмина: количество министерств уменьшат с 20 до 14 — Finance.ua

Концепция перестройки Кабмина: количество министерств уменьшат с 20 до 14 Сегодня 15:15 — Казна и Политика

9 ноября на очередном совещании Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьерами и несколькими членами правительства была согласована очередная концепция перестройки Кабинета министров.

Об этом пишет ZN.ua.

В издании отметили, что количество министерств в Кабмине планируют сократить до 14. В настоящее время их имеется 20.

Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединили между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий.

Министерству культуры и информационной политики добавят решение вопроса европейской и евроатлантической интеграции и переименуют в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики.

Министерство экономики, Министерство по стратегическим отраслям промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия объединят в Министерство экономического развития.

Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) объединят в Министерство цифровой трансформации.

Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики — Министерство по делам ветеранов и социальной политики.

Министерство экологии сменит название на Министерство экологии и природных ресурсов.

Без изменений остаются:

Министерство энергетики,

Министерство иностранных дел,

Министерство финансов,

Министерство юстиции,

Министерство внутренних дел,

Министерство обороны,

Министерство образования и науки,

Министерство здравоохранения.

Также планируется отделить так называемый Центр правительства для координации стратегий и программ министерств. Он напрямую подчинен премьер-министру.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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