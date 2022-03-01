Комиссия за снятие наличных средств с депозитных карт отменена — Finance.ua

Комиссия за снятие наличных средств с депозитных карт отменена
Сегодня 10:15 — Кредит&Депозит
Вниманию клиентов Глобус Банка держателей депозитов!
Информируем, что Банк отменяет комиссию за снятие наличных средств с депозитных карт в банкоматах других банков.
Нововведение вступит в силу с 1 марта 2022 г. и продлится до окончания активной фазы боевых действий.
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